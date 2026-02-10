ЧАТ ИГРЫ
Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
8.8 1 449 оценок

В сеть слили билд отмененного ремейка Prince of Persia: The Sands of Time - но сыграть в него не получится

Gutsz Gutsz

В прошлом месяце окончательно оборвались мучения многострадального ремейка культовой Prince of Persia: The Sands of Time. Проект был официально отменен издателем, после чего последовала череда сливов, проливающих свет на состояние игры — так, например, недавно в сеть утекла полная презентация разработки. Однако сегодня энтузиасты нашли кое-что поинтереснее слайдов и концепт-артов: в публичном доступе был обнаружен реальный билд игры.

На сайте Hidden Palace, посвященном сохранению видеоигр, появился архив с прототипом версии для PlayStation 4 (код CUSA18521). Билд датируется периодом 2020-2021 годов, когда за разработку отвечали студии Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai. Файл размером около 13 ГБ был сохранен одним из пользователей, который успел скачать данные, когда Ubisoft по ошибке открыла возможность предзагрузки в PS Store незадолго до первоначальной (и тоже сорванной) даты релиза.

К сожалению, запустить игру не выйдет. Файл представляет собой зашифрованный PKG-архив, для открытия которого требуется специальный ключ (passcode) или лицензия, которых ни у кого нет. Энтузиасты на Reddit уже провели расчеты: попытка подобрать пароль методом перебора даже на мощных видеокартах займет миллиарды лет.

Единственное, что удалось извлечь из незашифрованной части архива — это технические изображения, подтверждающие, что в ремейке планировалась поддержка функции Remote Play для PlayStation Vita.

Вся эта ситуация выглядит еще печальнее на фоне недавних откровений авторов. Ранее директор по левел-дизайну отмененного ремейка эмоционально высказался о закрытии проекта, заявив, что гордится проделанной работой.

Теперь этот "цифровой памятник" останется в архивах истории, если только кто-то из бывших разработчиков не решится анонимно слить ключи дешифровки.

Death to Spies

Да и желание нет, даже если бы была такая возможность, пройду лучше еще раз всю оригинальную трилогию! Им давно надо было, продать права на серию принца Capcom!

8
Константин335

Оригинальная трилогия уже сильно устарела, да раньше я в нее играл, и на несколько раз перепрошел. Но больше желания перепроходить нет из-за устаревания, ремейк был бы как раз кстати, жаль что отменили

3
Death to Spies Константин335

Такой какой они показали, не сколько не жаль, пускай продают франшизу и не позорятся больше!

3
Egik81

Больше похоже на вброс. То есть снова пытаются понять правильным ли было решение об отмене.

3
Беккер5443

Зачем сливать, если нельзя поиграть?

2
ConciseYu

абы было

нитгитлистер

ну и к кой тогда в сливе смысл? виртуальный камешек

1
FairUlu

У меня есть игропосылка для ваших мальчиков. Только поиграть она вам не даст, потому что у вас лицензии нету (с) инсайтер

1
PersonalBarnabas

Так надо ПК версию сливать

Hall_1920

Ну, авось сольют

Romantik1988

Что-то мне подсказывает что благодаря нейросетям подобрать ключи дешифрования не займёт много времени!

ConciseYu

ну блин, почему кто то ПК билд без денуво не слил бы и всяких шифров

Kenn1y
попытка подобрать пароль методом перебора даже на мощных видеокартах займет миллиарды лет.

Ломают все, что тут за такая защита будущего?