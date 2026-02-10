В сеть слили билд отмененного ремейка Prince of Persia: The Sands of Time - но сыграть в него не получится

В прошлом месяце окончательно оборвались мучения многострадального ремейка культовой Prince of Persia: The Sands of Time. Проект был официально отменен издателем, после чего последовала череда сливов, проливающих свет на состояние игры — так, например, недавно в сеть утекла полная презентация разработки. Однако сегодня энтузиасты нашли кое-что поинтереснее слайдов и концепт-артов: в публичном доступе был обнаружен реальный билд игры.
На сайте Hidden Palace, посвященном сохранению видеоигр, появился архив с прототипом версии для PlayStation 4 (код CUSA18521). Билд датируется периодом 2020-2021 годов, когда за разработку отвечали студии Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai. Файл размером около 13 ГБ был сохранен одним из пользователей, который успел скачать данные, когда Ubisoft по ошибке открыла возможность предзагрузки в PS Store незадолго до первоначальной (и тоже сорванной) даты релиза.
К сожалению, запустить игру не выйдет. Файл представляет собой зашифрованный PKG-архив, для открытия которого требуется специальный ключ (passcode) или лицензия, которых ни у кого нет. Энтузиасты на Reddit уже провели расчеты: попытка подобрать пароль методом перебора даже на мощных видеокартах займет миллиарды лет.
Единственное, что удалось извлечь из незашифрованной части архива — это технические изображения, подтверждающие, что в ремейке планировалась поддержка функции Remote Play для PlayStation Vita.
Вся эта ситуация выглядит еще печальнее на фоне недавних откровений авторов. Ранее директор по левел-дизайну отмененного ремейка эмоционально высказался о закрытии проекта, заявив, что гордится проделанной работой.
Теперь этот "цифровой памятник" останется в архивах истории, если только кто-то из бывших разработчиков не решится анонимно слить ключи дешифровки.
Да и желание нет, даже если бы была такая возможность, пройду лучше еще раз всю оригинальную трилогию! Им давно надо было, продать права на серию принца Capcom!
Оригинальная трилогия уже сильно устарела, да раньше я в нее играл, и на несколько раз перепрошел. Но больше желания перепроходить нет из-за устаревания, ремейк был бы как раз кстати, жаль что отменили
Такой какой они показали, не сколько не жаль, пускай продают франшизу и не позорятся больше!
Больше похоже на вброс. То есть снова пытаются понять правильным ли было решение об отмене.
Зачем сливать, если нельзя поиграть?
абы было
ну и к кой тогда в сливе смысл? виртуальный камешек
У меня есть игропосылка для ваших мальчиков. Только поиграть она вам не даст, потому что у вас лицензии нету (с) инсайтер
Так надо ПК версию сливать
Ну, авось сольют
Что-то мне подсказывает что благодаря нейросетям подобрать ключи дешифрования не займёт много времени!
ну блин, почему кто то ПК билд без денуво не слил бы и всяких шифров
Ломают все, что тут за такая защита будущего?