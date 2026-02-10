В сеть слили билд отмененного ремейка Prince of Persia: The Sands of Time - но сыграть в него не получится

В прошлом месяце окончательно оборвались мучения многострадального ремейка культовой Prince of Persia: The Sands of Time. Проект был официально отменен издателем, после чего последовала череда сливов, проливающих свет на состояние игры — так, например, недавно в сеть утекла полная презентация разработки. Однако сегодня энтузиасты нашли кое-что поинтереснее слайдов и концепт-артов: в публичном доступе был обнаружен реальный билд игры.

На сайте Hidden Palace, посвященном сохранению видеоигр, появился архив с прототипом версии для PlayStation 4 (код CUSA18521). Билд датируется периодом 2020-2021 годов, когда за разработку отвечали студии Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai. Файл размером около 13 ГБ был сохранен одним из пользователей, который успел скачать данные, когда Ubisoft по ошибке открыла возможность предзагрузки в PS Store незадолго до первоначальной (и тоже сорванной) даты релиза.

К сожалению, запустить игру не выйдет. Файл представляет собой зашифрованный PKG-архив, для открытия которого требуется специальный ключ (passcode) или лицензия, которых ни у кого нет. Энтузиасты на Reddit уже провели расчеты: попытка подобрать пароль методом перебора даже на мощных видеокартах займет миллиарды лет.

Единственное, что удалось извлечь из незашифрованной части архива — это технические изображения, подтверждающие, что в ремейке планировалась поддержка функции Remote Play для PlayStation Vita.

Вся эта ситуация выглядит еще печальнее на фоне недавних откровений авторов. Ранее директор по левел-дизайну отмененного ремейка эмоционально высказался о закрытии проекта, заявив, что гордится проделанной работой.

Теперь этот "цифровой памятник" останется в архивах истории, если только кто-то из бывших разработчиков не решится анонимно слить ключи дешифровки.