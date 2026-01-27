ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.8 1 444 оценки

В сеть утекла полная презентация отмененного ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

Gutsz Gutsz

Печальная история ремейка Prince of Persia: The Sands of Time получила неожиданное продолжение, хотя сам проект, как известно, недавно был официально закрыт Ubisoft. Сегодня в интернете оказалась полная запись закрытой презентации игры, датированная мартом 2024 года, которая проливает свет на то, каким мог стать этот многострадальный долгострой.

Актриса озвучивания Фары узнала об отмене ремейка Prince of Persia из интернета: "Три года моей работы псу под хвост"

Изначально ролик появился на YouTube, но был оперативно заблокирован по жалобе правообладателя, что лишь подтверждает его подлинность. Тем не менее, материалы (скриншоты, концепт-арты и фрагменты видео) успели распространиться по социальным сетям и Telegram-каналам.

Из утекшей 90-минутной презентации стали известны ключевые детали видения разработчиков. Авторы позиционировали проект не как дословную копию (в духе Demon's Souls), но и не как радикальное переосмысление (как Final Fantasy VII Remake). Ориентиром служил ремейк Resident Evil 2 — сохранение сюжетной канвы при полной переработке геймплея и постановки.

+ ещё 1 картинка

Особый акцент делался на взаимодействие с Фарой. Головоломки были переработаны для совместного решения, а в паркур добавлена совместная акробатика. Игроков ждали два совершенно новых уровня во дворце, а существующие локации были масштабно расширены. Врагов планировали сделать более жуткими, визуально подчеркивая разрушительное влияние Песков Времени. Планировалось, что игра поступит в продажу за 60 долларов.

Напомним, что анонсированный еще в 2020 году проект прошел через настоящий производственный ад: смены студий, многочисленные переносы (с 2021 на 2022, затем на 2026 год) и перезапуски.

Ubisoft закрыла 6 проектов, включая ремейк Prince of Persia: Sands of Time

Всего несколько дней назад, в январе 2026 года, Ubisoft окончательно отменила разработку, сославшись на то, что качество продукта не соответствует ожиданиям фанатов. Однако судя по утекшим материалам, игра, находившаяся по слухам в высокой степени готовности, выглядела вполне достойно, что теперь вызывает у сообщества лишь недоумение по поводу решения издателя.

20
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
Johnny Rotten

Даже юбики охeрели от засилия сжвслопа и отменили этот трешак

12
Геральт Батькович

Кто их просил что то менять? Всё что надо было сделать в игре это современный графон. Всё!

6
SaDaR

с...а бездари

5
CheckDevNull
Всё что надо было сделать в игре это современный графон. Всё !

Ээээ... А как же добавить в игру ( Delux Pack'e ) разноцветные мечи за 10$ ? :DDDDD

Ну там, голубенькие, желтенькие, зеленые, оранжевые, фиолетовые и т.д. ? :DDDDDD

Не то что классический оружейный сет :DDDD :

3
Никита Дроздоvv

Неа, это не тот случай. Нужно было чуть ли не всю игру переделывать, игра чуть ли не во всех планах уже устарела.

Yтbе Веня Бенис

вопрос кто эта бабка с лева?

4
MNM 777

меня больше интересует , кто эти две бабищи справа ?

3
CheckDevNull

Наxрена они Фаре кольцо в ноздрю вставили ??? :DDDDDD

3
MNM 777 CheckDevNull

еще эти брови нарисованые )

4
Gords

Надо было назвать "Prince of India: The Saars of Time".

3
Maksim7282

Уже бы выпустил , в качестве бесплатной игры, или по низкой цене, чем закрывать проек перед выходом.

Х+++ там, уже нечего терять

Gords

Один из разрабов (или кто-то притворявшийся таковым) на одном анонимом форуме поделился опытом

Я работал над этой игрой. Разработка велась в Пуне. Они лгали о ходе работы и показывали заинтересованным сторонам только тщательно отобранные демоверсии, чтобы продолжать вводить их в заблуждение, и им это сходило с рук в течение 3 лет. Затем разработка перешла к сторонним небольшим компаниям в Великобритании. Мы около 8 месяцев пытались собрать воедино того Франкенштейна, которого нам оставили индусы, но проект зашёл слишком далеко, чтобы его можно было спасти.
Они создали вертикальный срез игры, который выглядел достаточно хорошо, чтобы держать заинтересованных сторон на расстоянии. Всякий раз, когда им нужно было показать свой прогресс, они просто полировали этот вертикальный срез. Между тем, сама игра представляла собой огромное хранилище фрагментов каждого уровня, ни один из которых не был доведён до играбельного состояния. Они делали текстуры только для одного уровня, визуальные и звуковые эффекты для другого, затем переходили к работе над освещением на третьем уровне, затем к коллизиям на четвёртом. Ни один персонаж тоже не был полностью готов, у некоторых были только текстуры, у некоторых только анимации их ригов, у некоторых только записанные диалоги. Было такое ощущение, что игру разделили на 1000 частей, и все они были собраны по прихоти, без четкого намерения или плана.