В сеть утекла полная презентация отмененного ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

Печальная история ремейка Prince of Persia: The Sands of Time получила неожиданное продолжение, хотя сам проект, как известно, недавно был официально закрыт Ubisoft. Сегодня в интернете оказалась полная запись закрытой презентации игры, датированная мартом 2024 года, которая проливает свет на то, каким мог стать этот многострадальный долгострой.

Изначально ролик появился на YouTube, но был оперативно заблокирован по жалобе правообладателя, что лишь подтверждает его подлинность. Тем не менее, материалы (скриншоты, концепт-арты и фрагменты видео) успели распространиться по социальным сетям и Telegram-каналам.

Из утекшей 90-минутной презентации стали известны ключевые детали видения разработчиков. Авторы позиционировали проект не как дословную копию (в духе Demon's Souls), но и не как радикальное переосмысление (как Final Fantasy VII Remake). Ориентиром служил ремейк Resident Evil 2 — сохранение сюжетной канвы при полной переработке геймплея и постановки.

Особый акцент делался на взаимодействие с Фарой. Головоломки были переработаны для совместного решения, а в паркур добавлена совместная акробатика. Игроков ждали два совершенно новых уровня во дворце, а существующие локации были масштабно расширены. Врагов планировали сделать более жуткими, визуально подчеркивая разрушительное влияние Песков Времени. Планировалось, что игра поступит в продажу за 60 долларов.

Напомним, что анонсированный еще в 2020 году проект прошел через настоящий производственный ад: смены студий, многочисленные переносы (с 2021 на 2022, затем на 2026 год) и перезапуски.

Всего несколько дней назад, в январе 2026 года, Ubisoft окончательно отменила разработку, сославшись на то, что качество продукта не соответствует ожиданиям фанатов. Однако судя по утекшим материалам, игра, находившаяся по слухам в высокой степени готовности, выглядела вполне достойно, что теперь вызывает у сообщества лишь недоумение по поводу решения издателя.