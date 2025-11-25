В сеть утекла презентация отмененной версии ремейка The Sands of Time

В сети появилась масштабная утечка, раскрывающая раннюю версию ремейка Prince of Persia: The Sands of Time, релиз которого ожидается в 2026 году. Судя по материалам, Ubisoft демонстрировала презентацию фокус-группе ещё в первом квартале 2024-го, и теперь она стала доступна широкой аудитории.

Утечка включает раннюю сборку игры с черновыми синематиками и прототипами уровней, материалы с захватом движений актёров, исполняющих роли Принца и Фары, а также набор концепт-артов. Примечательно, что в роли Принца выступает не Юрий Ловенталь, озвучивавший героя в оригинале, что указывает на обновлённый подход студии.

По слухам, именно эту презентацию ранее видел журналист и инсайдер Том Хендерсон. Напомним, ремейк был анонсирован ещё в 2020 году и пережил серьёзные трудности в производстве, однако проект вновь встал на рельсы.

Разработкой теперь занимается Ubisoft Montreal, а выход игры предполагается в январе 2026 года — если новые утечки не обгонят официальные анонсы.