В сети обнаружили полный список достижений ремейка Prince of Persia: The Sands of Time

Недавно сообщалось о потенциальном, почти молниеносном релизе Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Игра ещё официально не вышла, но дальнейшие признаки ясно указывают на то, что релиз очень близок, и Ubisoft готовится сделать решительный шаг.

На этот раз в сети появилась очень конкретная утечка. Prince of Persia: The Sands of Time Remake уже появилась на серверах PlayStation и Xbox, и лучшим доказательством являются официальные трофеи и достижения, найденные в сети. Подобные элементы не появляются в системах случайно и обычно означают, что полная версия игры готова.

Это довольно чёткий сигнал в индустрии. Такие утечки обычно происходят, когда разработчики загружают финальные сборки на серверы, а журналисты получают первые коды для обзоров. Достижения и трофеи затем появляются незадолго до официального релиза или непосредственно перед его анонсом.

На данный момент у нас все ещё нет точной даты выхода Prince of Persia: The Sands of Time Remake, но все указывает на то, что Ubisoft полностью готова выпустить игру для игроков.