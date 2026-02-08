В сети появились скриншоты ремейка Prince of Persia: The Sands of Time (2020)

В сети появились скриншоты ремейка Prince of Persia: The Sands of Time (анонс 2020, разработка — Ubisoft Pune и Mumbai), что вновь привлекло внимание к проекту с непростой историей разработки. Изображения, опубликованные на различных форумах и в соцсетях, якобы взяты из ранних билдов ремейка и демонстрируют обновлённые модели персонажей, переработанные текстуры окружения, иное освещение и изменённый интерфейс.

Что видно на скриншотах: по сообщениям, визуальная часть предполагает текстуры более высокого разрешения, иные пропорции персонажа (Принца), более детализированную архитектуру дворцов и пустынных локаций, а также элементы интерфейса, отличные от оригинала. Некоторые кадры намекают на изменения в анимации и ракурсах камеры при паркур‑последовательностях.