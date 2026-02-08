В сети появились скриншоты ремейка Prince of Persia: The Sands of Time (2020)

В сети появились скриншоты ремейка Prince of Persia: The Sands of Time (анонс 2020, разработка — Ubisoft Pune и Mumbai), что вновь привлекло внимание к проекту с непростой историей разработки. Изображения, опубликованные на различных форумах и в соцсетях, якобы взяты из ранних билдов ремейка и демонстрируют обновлённые модели персонажей, переработанные текстуры окружения, иное освещение и изменённый интерфейс.
Что видно на скриншотах: по сообщениям, визуальная часть предполагает текстуры более высокого разрешения, иные пропорции персонажа (Принца), более детализированную архитектуру дворцов и пустынных локаций, а также элементы интерфейса, отличные от оригинала. Некоторые кадры намекают на изменения в анимации и ракурсах камеры при паркур‑последовательностях.
Выглядит хуже, чем оригинал 2003 года а это надо было постараться. Хорошо, что отменили эту помойку
потому и отменили
Ты в глаза джахаешься?Что значит хуже оригинала 2003???
Чёт я не понял: ты играл в ремейк? Так хули ты тут свою грязную ротину открываешь?)))
Вот тут вполне симпатичные персонажи.
вкусовщина
повестки видимо не было вот и переделывали, а теперь повестка всем надоела вот и отменили
это симпатичные ? в палату
Ну тут кстати Фара прилично выглядит..видимо по этому игру и перекрыли
не сильно хуже чем в nioh 3 по факту графен .
А ну это соулс дрочильня ,им можно...извините забыл.Отменить!
Так это почти всё древние скрины с презентации 2020. Что курят авторы?
А что авторы? Тут молодняка полно, которые даже ту презентацию то и не видели. Поэтому и схавают легко.
У данного вброса два варианта:
1. Геймерскую душу побередить. Типа такую игру отменили.
2. Геймерскую душу утешить. Типа ну и хорошо, что её умертвили наконец.
Мой 2 вариант.
Хотя цель этого вброса скорей всего посмотреть реакцию и понять правильно ли было принято решение.
ахахах на мобилке графа и то лучше
Помянем
жаль не выпустили)