"Вы герои!" Игроки саркастично хвалят Ubisoft за то, что не испортили Принца Персии повесточным ремейком

Вчера Ubisoft официально объявила об отмене ремейка Prince of Persia: The Sands of Time. Ремейк классической игры 2003 года пережил множество проблем: неоднократные переносы, смену студий-разработчиков и критику ранних трейлеров. Запланированный релиз в 2026 году так и не состоялся. В игровом сообществе реакция оказалась полярной. Многие фанаты испытали разочарование - проект ждали годы. Однако часть игроков встретила новость с сарказмом и даже "благодарностью". По их мнению, отмена спасла оригинальную трилогию от возможного осовременивания и изменений дизайна персонажей, особенно женских. Популярный блогер Mangalawyer написал:
Руководители Ubisoft, которые закрыли студию ремейка Prince of Persia и, возможно, все будущие сиквелы, войдут в историю игр как герои. Спасибо, что спасли девушек от цензуры.
В комментариях пользователи шутят: "Мы увернулись от пули", "Спасибо, что не пришлось видеть woke-версию", "Они буквально спасли шедевр от испорченного повесткой ремейка". Многие с ужасом вспоминают Фару из утекших кадров.
Согласно Ubisoft, ремейк Prince of Persia: The Sands of Time был отменен из-за низкого качества и недостатка ресурсов. Для фанатов оригинальной трилогии это означает, что классика останется нетронутой - по крайней мере, пока.
Закройте уже Ubisoft, это позорище. Фу, скатиться до такого дна:(((
полностью согласен. эту помойную компанию уже ничто не спасёт
Какие еще герои? Я так ждал этот ремейк, а они взяли и отменили
статью почитай там преподробо описано какие))
Не знаю, я оригинал сейчас прохожу на "деке". В детстве как-то пропустил ее, хотя приятели играли и советовали. Да, местами подбешивает кривая камера, которая меняет вид на "обзорный" с угла комнаты, но в целом, она оч хорошо состарилась и даже сейчас "бодро" играется.
А ремейк, скорее всего был бы грустным. Это ж не Capcom.
Мда. В любопытные времена мы живём. Раньше мы радовались новым фильмам и играм во франшизах, а теперь радуемся, когда что-то не продолжают или не освещают старое.
Настолько всё портить стали, что безделье авторов воспринимается с благодарностью:)
За всех то не надо говорить
Ну ты же про "саркастичную радость", про саркастичную же да?)
"классика останется нетронутой" - как новые игры меняют старые? что за бред
Старые игры нередко удаляют из магазина, заменяя на переиздания/ремейки. С GTA так было, с Assassin’s Creed III, с Warcraft III, со Скайримом.
Skyrim в Steam доступен в 2 версиях, собственно, играю в первую, так как пока лень настраивать сборку новую, а чужую пока не хочу брать за основу, так как далеко прошёл.
Дык. Хотели сделать повесточную парашу, поэтому набрали столько инколюзивных бездельников по квотам в свою контору вместо разработчиков, что оказалось сам ремейк и делать некому. "Ресурсов" не хватило.
больше 5 лет калупать игру на основе готовой и не сделать, это писец Убисофт единственная ААА кантора которая не смогла ни одного ремейка))))
Они вроде писали, что исходники утеряны, понятно, что при наличии множества игр серии AC, это отговорки, ведь можно было много, что из них позаимствовать. Да и вообще, для ремейка исходники особо не нужны.
А зачем им исходники? Это не ремастер.
Может они хотели, например, геометрию уровней вытащить, чтобы с нуля не делать. По сути и не нужны, но уже не важно, игру отменили.
Вот это гигант, вот это контора. Не справиться за 6 лет со своей же игрой 20 летней давности это надо быть настоящими дегенератами.
а что не так было с Фарой? я чет пропустил момент
Этом может быть обыкновенным вбросом, точно никто не знает что было с игрой
Официальность кадров подтвердили, просто сказали, что они были старые и теперь игра выглядит по другому. Но новые мы так и не видели.
Постебались в последний раз над юбисофт, а может и не в последний)))
Я просто офигеваю с этой Юбисофт. Реды, будучи на тот момент относительно небольшой студией, сделали Ведьмака 3 за 3 с половиной года! 3! А эта "АААА студия" с гигантскими бюджетами, штатом на десятки тысяч человек, не смогла за 5 лет сделать ремейк с готовым первоисточником. Как?!