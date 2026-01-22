"Вы герои!" Игроки саркастично хвалят Ubisoft за то, что не испортили Принца Персии повесточным ремейком

Вчера Ubisoft официально объявила об отмене ремейка Prince of Persia: The Sands of Time. Ремейк классической игры 2003 года пережил множество проблем: неоднократные переносы, смену студий-разработчиков и критику ранних трейлеров. Запланированный релиз в 2026 году так и не состоялся. В игровом сообществе реакция оказалась полярной. Многие фанаты испытали разочарование - проект ждали годы. Однако часть игроков встретила новость с сарказмом и даже "благодарностью". По их мнению, отмена спасла оригинальную трилогию от возможного осовременивания и изменений дизайна персонажей, особенно женских. Популярный блогер Mangalawyer написал:

Руководители Ubisoft, которые закрыли студию ремейка Prince of Persia и, возможно, все будущие сиквелы, войдут в историю игр как герои. Спасибо, что спасли девушек от цензуры.

В комментариях пользователи шутят: "Мы увернулись от пули", "Спасибо, что не пришлось видеть woke-версию", "Они буквально спасли шедевр от испорченного повесткой ремейка". Многие с ужасом вспоминают Фару из утекших кадров.

Согласно Ubisoft, ремейк Prince of Persia: The Sands of Time был отменен из-за низкого качества и недостатка ресурсов. Для фанатов оригинальной трилогии это означает, что классика останется нетронутой - по крайней мере, пока.