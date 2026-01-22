ЧАТ ИГРЫ
Prince of Persia: The Sands of Time 10.11.2003
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8.8 1 435 оценок

"Вы герои!" Игроки саркастично хвалят Ubisoft за то, что не испортили Принца Персии повесточным ремейком

2BLaraSex 2BLaraSex

Вчера Ubisoft официально объявила об отмене ремейка Prince of Persia: The Sands of Time. Ремейк классической игры 2003 года пережил множество проблем: неоднократные переносы, смену студий-разработчиков и критику ранних трейлеров. Запланированный релиз в 2026 году так и не состоялся. В игровом сообществе реакция оказалась полярной. Многие фанаты испытали разочарование - проект ждали годы. Однако часть игроков встретила новость с сарказмом и даже "благодарностью". По их мнению, отмена спасла оригинальную трилогию от возможного осовременивания и изменений дизайна персонажей, особенно женских. Популярный блогер Mangalawyer написал:

Руководители Ubisoft, которые закрыли студию ремейка Prince of Persia и, возможно, все будущие сиквелы, войдут в историю игр как герои. Спасибо, что спасли девушек от цензуры.

В комментариях пользователи шутят: "Мы увернулись от пули", "Спасибо, что не пришлось видеть woke-версию", "Они буквально спасли шедевр от испорченного повесткой ремейка". Многие с ужасом вспоминают Фару из утекших кадров.

Согласно Ubisoft, ремейк Prince of Persia: The Sands of Time был отменен из-за низкого качества и недостатка ресурсов. Для фанатов оригинальной трилогии это означает, что классика останется нетронутой - по крайней мере, пока.

bohdan2015

Закройте уже Ubisoft, это позорище. Фу, скатиться до такого дна:(((

Искусственный интеллeкт

полностью согласен. эту помойную компанию уже ничто не спасёт

Константин335

Какие еще герои? Я так ждал этот ремейк, а они взяли и отменили

нитгитлистер

статью почитай там преподробо описано какие))

lHumaNl
Я так ждал этот ремейк

Не знаю, я оригинал сейчас прохожу на "деке". В детстве как-то пропустил ее, хотя приятели играли и советовали. Да, местами подбешивает кривая камера, которая меняет вид на "обзорный" с угла комнаты, но в целом, она оч хорошо состарилась и даже сейчас "бодро" играется.

А ремейк, скорее всего был бы грустным. Это ж не Capcom.

Аристов--Черный

Мда. В любопытные времена мы живём. Раньше мы радовались новым фильмам и играм во франшизах, а теперь радуемся, когда что-то не продолжают или не освещают старое.

Настолько всё портить стали, что безделье авторов воспринимается с благодарностью:)

Константин335

За всех то не надо говорить

Horrifing

Ну ты же про "саркастичную радость", про саркастичную же да?)

LeoMacReady

"классика останется нетронутой" - как новые игры меняют старые? что за бред

2BLaraSex

Старые игры нередко удаляют из магазина, заменяя на переиздания/ремейки. С GTA так было, с Assassin’s Creed III, с Warcraft III, со Скайримом.

Kenn1y 2BLaraSex

Skyrim в Steam доступен в 2 версиях, собственно, играю в первую, так как пока лень настраивать сборку новую, а чужую пока не хочу брать за основу, так как далеко прошёл.

ModestDL

Дык. Хотели сделать повесточную парашу, поэтому набрали столько инколюзивных бездельников по квотам в свою контору вместо разработчиков, что оказалось сам ремейк и делать некому. "Ресурсов" не хватило.

Vad Pvn

больше 5 лет калупать игру на основе готовой и не сделать, это писец Убисофт единственная ААА кантора которая не смогла ни одного ремейка))))

Kenn1y

Они вроде писали, что исходники утеряны, понятно, что при наличии множества игр серии AC, это отговорки, ведь можно было много, что из них позаимствовать. Да и вообще, для ремейка исходники особо не нужны.

spaMER_ID Kenn1y

А зачем им исходники? Это не ремастер.

Kenn1y spaMER_ID

Может они хотели, например, геометрию уровней вытащить, чтобы с нуля не делать. По сути и не нужны, но уже не важно, игру отменили.

Walkan90

Вот это гигант, вот это контора. Не справиться за 6 лет со своей же игрой 20 летней давности это надо быть настоящими дегенератами.

нитгитлистер

а что не так было с Фарой? я чет пропустил момент

2BLaraSex
Константин335 2BLaraSex

Этом может быть обыкновенным вбросом, точно никто не знает что было с игрой

2
2BLaraSex Константин335

Официальность кадров подтвердили, просто сказали, что они были старые и теперь игра выглядит по другому. Но новые мы так и не видели.

Денис Сидоров 5

Постебались в последний раз над юбисофт, а может и не в последний)))

UnemotionalFrazer

Я просто офигеваю с этой Юбисофт. Реды, будучи на тот момент относительно небольшой студией, сделали Ведьмака 3 за 3 с половиной года! 3! А эта "АААА студия" с гигантскими бюджетами, штатом на десятки тысяч человек, не смогла за 5 лет сделать ремейк с готовым первоисточником. Как?!

