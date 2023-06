Фанат отремонтировал ПК-версию Prince of Persia: The Two Thrones, что не смогла сделать Ubisoft за 18 лет ©

Много лет назад у Ubisoft была неприятная привычка легкомысленно относиться к ПК, когда речь шла о Prince of Persia. Самым печально известным примером этого является невыпуск на ПК дополнения Epilogue, содержащего завершение истории Принца Персии. Мы уже не ждем, что ситуация изменится, но благодаря упрямому фанату еще одно пятно в истории серии для ПК теперь осталось в прошлом.



За почти 18 лет, прошедших с момента выхода игры, Ubisoft так и не соблаговолила исправить проблемы ПК-версии Prince of Persia: The Two Thrones. Dawid Freeman, поклонник игры, решил сделать это сам, и результатом стал проект под названием The Unofficial Patch.

Прежде всего, мод основательно перерабатывает работу камеры в игре. Этот аспект в ПК-версии невероятно раздражал. С помощью модификации управление камерой с помощью мыши значительно улучшено. Так называемая мертвая зона была сведена к минимуму, благодаря чему игра реагирует даже на едва заметные движения.

Также была устранена раздражающая автоцентрировка камеры во многих сценах, а скорость вращения камеры была увеличена.

Были сделаны и другие улучшения - ширина поля зрения была увеличена, чтобы соответствовать таковой в Xbox-версии игры.

Также были улучшены настройки контрастности и яркости.

Пофикшено неработающее сглаживание.

Введено ограничение в 60 кадров в секунду (игра крашится, если движок работает при гораздо более высоких fps, что является распространенной проблемой на современных ПК).

Для того чтобы The Unofficial Patch стал полноценным фанатским обновлением, исправляющим все проблемы игры, автор также добавил в проект модификации от других разработчиков. В результате мы получаем:

движок на базе DirectX 11;

правильно работающее сглаживание (4xMSAA);

восстановление эффектов крови во время боя;

корректная поддержка экранов с соотношением сторон 16:9;

исправлены визуальные ошибки (например, туман и свечение);

исправлен пользовательский интерфейс.

Автор улучшил то, что смог. Некоторые вещи он не смог изменить без доступа к исходному коду, но в целом The Unofficial Patch является обязательной вещью для тех, кто хочет играть в Prince of Persia: The Two Thrones уже сегодня.



В будущем разработчик рассматривает возможность создания более качественных текстур, хотя в данном случае он испытывает технические трудности с реализацией этой идеи и ищет кого-нибудь, кто поможет перепаковать файлы игры для этого.