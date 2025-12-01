Prince of Persia: The Two Thrones празднует юбилей: игре исполнилось 20 лет

20 лет назад вышла Prince of Persia: The Two Thrones - игра, которая стала важным завершением легендарной трилогии Sands of Time.

Она объединила лучшие решения двух предыдущих частей, добавив более мрачный тон, напряжённую историю и впечатляющие механики. Возвращение Принца в опустошённый Вавилон, где враги теперь используют его же силы, создавало ощущение настоящей трагедии и финального аккорда большого путешествия.

Two Thrones выделялась продуманным темпом: стремительные паркур-секции соседствовали с тихими стелс-подходами, а динамичные бои сочетали зрелищность и точность. Появление Тёмного Принца стало одним из самых нестандартных ходов серии - он отражал внутреннюю борьбу героя и символизировал цену, которую приходится платить за использование Песков Времени. Игра умела рассказывать историю не только словами, но и геймплеем, что в 2005 году было редкостью.

С годами Two Thrones превратилась в одну из тех игр, что оставили след гораздо глубже, чем ожидалось. Для многих она стала символом расцвета акробатического экшена, эталоном грамотного сочетания повествования и механик. До сих пор фанаты вспоминают невероятные забеги по стенам, запутанные башни Вавилона, остроту боёв и эмоциональную кульминацию пути Принца.

Интерес к серии не угасает, и периодически появляются разговоры о том, что Ubisoft могла бы однажды вернуться не только к Sands of Time, но и к Two Thrones. Потенциальный ремейк или ремастер позволили бы заново открыть величие этой части в современном виде: с обновлённой графикой, переработанными акробатическими связками и более динамичной боевой системой.

Даже спустя двадцать лет The Two Thrones остаётся важной частью игровой культуры: зрелой, оригинальной и по-прежнему захватывающей. И юбилей - отличный повод вернуться в Вавилон и вновь пережить ту самую историю, которая стала достойной точкой великой трилогии.