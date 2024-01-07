Princess Peach: Showtime! получила возрастной рейтинг ESRB в преддверии мартовского релиза

Принцесса Пич и её подруги отправляются в театр «Спаркл», чтобы насладиться волшебным представлением. Но их планам не суждено сбыться — коварные злодеи Виноградинка и Кислая Гроздь решают испортить шоу и похитить его.

Чтобы спасти ситуацию, Пич и хранительница театра Стелла берут дело в свои руки. Они меняют костюмы, перевоплощаются в разных персонажей и используют их удивительные способности.

То Пич сражается на сцене, искусно владея мечом в стиле фехтования. То примеряет детективную шляпу, чтобы раскрыть таинственное похищение в музее. А то вдруг превращается в мастера кунг-фу или талантливого кондитера.

Каждый новый образ даёт Пич новые возможности проявить смекалку и мастерство, чтобы спасти представление от краха. Кто знает, какие ещё неожиданные роли ей предстоит сыграть за кулисами театра «Спаркл»? Но друзья могут быть уверены — Пич с лёгкостью перевоплотится в кого угодно, лишь бы одержать победу над злодеями и вернуть волшебство на сцену.