Prism 2033: футуристическая MMORPG о параллельных мирах анонсирована для ПК и мобильных устройств

Китайская студия CyberNest Entertainment представила Prism 2033 — амбициозную футуристическую MMORPG нового поколения о путешествиях между параллельными вселенными. Проект создаётся на движке Unreal Engine 5 и выйдет на ПК через Steam и Epic Games Store, а также на iOS и Android. Уже сейчас игроки могут пройти предварительную регистрацию на официальном сайте.

Действие игры разворачивается в Паралльверсе — огромной системе параллельных миров, связанных между собой. Центральным хабом станет город Флакс, где игроки в роли новобранцев исследовательской организации «Агентство Харбор» начнут своё путешествие. Им предстоит выполнять миссии, раскрывать скрытые истории и исследовать разнообразные миры — от футуристических мегаполисов до древних парящих королевств.

Одной из ключевых особенностей проекта станет живой мир, который развивается со временем. Деревья растут и увядают, меняются времена года, а NPC обладают продвинутой системой поведения и реагируют на происходящие события. Персонажи могут строить отношения с жителями мира, а в некоторых случаях даже растить детей, которые наследуют внешность родителей и проходят собственный жизненный путь.

Геймплей сочетает исследование, кооперативные миссии и масштабные сражения. Игроки смогут объединяться в гильдии, управлять звездолётами и участвовать в крупных межзвёздных битвах, где важны стратегия, координация и управление ресурсами.

Разработчики также делают ставку на гибкий темп игры: даже короткие сессии будут приносить награды и прогресс. Кроме того, игроки смогут создавать собственные пространства внутри Паралльверса и настраивать мир под себя.

По словам авторов, их цель — создать виртуальную вселенную, которая будет ощущаться живой, где каждый выбор влияет на развитие мира, а персонажи ведут себя как настоящие.