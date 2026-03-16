Prism 2033: футуристическая MMORPG о параллельных мирах анонсирована для ПК и мобильных устройств

Китайская студия CyberNest Entertainment представила Prism 2033 — амбициозную футуристическую MMORPG нового поколения о путешествиях между параллельными вселенными. Проект создаётся на движке Unreal Engine 5 и выйдет на ПК через Steam и Epic Games Store, а также на iOS и Android. Уже сейчас игроки могут пройти предварительную регистрацию на официальном сайте.
Действие игры разворачивается в Паралльверсе — огромной системе параллельных миров, связанных между собой. Центральным хабом станет город Флакс, где игроки в роли новобранцев исследовательской организации «Агентство Харбор» начнут своё путешествие. Им предстоит выполнять миссии, раскрывать скрытые истории и исследовать разнообразные миры — от футуристических мегаполисов до древних парящих королевств.
Одной из ключевых особенностей проекта станет живой мир, который развивается со временем. Деревья растут и увядают, меняются времена года, а NPC обладают продвинутой системой поведения и реагируют на происходящие события. Персонажи могут строить отношения с жителями мира, а в некоторых случаях даже растить детей, которые наследуют внешность родителей и проходят собственный жизненный путь.
Геймплей сочетает исследование, кооперативные миссии и масштабные сражения. Игроки смогут объединяться в гильдии, управлять звездолётами и участвовать в крупных межзвёздных битвах, где важны стратегия, координация и управление ресурсами.
Разработчики также делают ставку на гибкий темп игры: даже короткие сессии будут приносить награды и прогресс. Кроме того, игроки смогут создавать собственные пространства внутри Паралльверса и настраивать мир под себя.
По словам авторов, их цель — создать виртуальную вселенную, которая будет ощущаться живой, где каждый выбор влияет на развитие мира, а персонажи ведут себя как настоящие.
Тут даже комментировать нечего, очередной высер каких миллион .
Напишите кто-нибудь шутку про год выхода - 2033. Или скопируйте из игры Метро.
Главный переход между мирами, судя по трейлеру, это переход из оживленного мира с машинами и NPC из роликов в абсолютно безлюдный и без автомобильный игровой мир, где прорисовка объектов происходит в реальном времени.
Эта игра настолько похожа на другие подобные, что я уже вижу гача элементы даже до выхода игры.
че там провалившееся и про динозавров и роботов то выходило? а если к этому еще гта? о так это уже какой то Saints Row ...
Вот это трешак конечно, в трейлере не хватало только чтобы из воды вылез Годзилла в купальнике и начал танцевать брейк-данс прямо в городе
PS:все-таки там в конце они добавили динозавра, который все сносит((((