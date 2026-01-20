Prison Architect 2 запускает закрытую бета-версию

Фанаты Prison Architect, можно выдохнуть: долгожданный сиквел не забыт! На официальном форуме Paradox Interactive недавно открыли регистрацию на закрытую бета‑версию Prison Architect 2. Заявки на участие уже закрыты, но это событие стало подтверждением того, что разработка игры идёт полным ходом.

Что известно о бета-тесте

Закрытая бета дала ограниченному числу игроков шанс попробовать новые механики и системы игры ещё до официального релиза. Среди ожидаемых нововведений — переработанная система управления тюрьмой, новые типы заключённых, расширенные возможности строительства и контроля, а также улучшенный графический движок, который делает мир тюрем более живым и атмосферным.

Хотя Paradox пока не объявила точную дату релиза, сама бета показывает: разработчики активно работают над проектом, собирают обратную связь и исправляют недочёты.

Почему это важно

Даже если вы не успели попасть в бета-тест, новость сама по себе — сигнал для фанатов: Prison Architect 2 не умерла. Команда Paradox продолжает развитие, а закрытая бета — это первый шаг к финальной версии, которая наверняка удивит и порадует поклонников оригинальной игры.

Следите за новостями, и когда игра выйдет, вы сможете полностью окунуться в строительство и управление тюрьмой будущего.