В Prison Architect 2 будет реализована поддержка модов, а также встроенный редактор для игроков на ПК

Вчера состоялся анонс игры Prison Architect 2, которая с выходом 26 марта переведет симулятор управления тюрьмами в 3D.

По словам директора игры Газа Райта (Gaz Wright), в игре будет реализована мощная поддержка модов, а также "встроенный редактор модов для игроков на ПК".

Поддержка модов будет встроена в игру впервые. Prison Architect была очень, очень большой для сообщества моддеров, и мы очень тесно сотрудничали с некоторыми из лучших моддеров и попросили их стать послами игры. Они рассказали нам о различных инструментах и поддержке, которые им нужны, о том, насколько модопригодной они хотят видеть игру, и они хотят, чтобы мы открыли им код, чтобы сделать моддинг легким для них Впервые в Prison Architect встроен редактор модов для PC-игроков, так что даже люди, не имеющие опыта в моддинге, смогут создавать своих персонажей, предметы, модели и типы комнат.Это просто показывает преданность моддингу. Это не просто "мы добавим их в DLC, вот, пожалуйста". Мы поддерживаем моддинг-сообщество и возможность самим создавать вещи.

Хотя это не совсем актуально для ПК, Prison Architect 2 также впервые позволит консольным игрокам играть в моды. "Не в редакторе, но они смогут увидеть и получить моды, созданные сообществом моддеров на ПК. В Prison Architect 1, я думаю, они чувствовали себя немного обделенными, ведь на ПК было так много крутых модов. Мы исправили это и действительно улучшили ситуацию".