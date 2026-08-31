Закрытое бета-тестирование Prison Architect 2 на ПК начнётся 9 сентября

Хотя игра была анонсирована давно, Prison Architect 2 всё ещё далека от готовности к релизу. Однако разработчики скоро предоставят игрокам ещё одну возможность протестировать это 3D-симулятор тюрьмы и управления ею.

До 2 сентября игроки могут зарегистрироваться для участия в закрытом бета-тестировании Prison Architect 2 на ПК (в Steam). Оно начнётся 9 сентября и закончится 15 сентября. Затем игра будет обновлена ​​на основе отзывов тестировщиков.