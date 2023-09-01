Ретро-платформер с боковой прокруткой Prison City вышел на ПК в Steam и Epic Games Store ©

Издатель Retroware и разработчики Programancer выпустили ретро-платформер с боковой прокруткой Prison City в Steam и Epic Games Store. Это антиутопический, насыщенный событиями сайд-скроллер с тщательно продуманной механикой и замысловатым дизайном уровней. Сражайтесь с технотеррористами, используя шакрам и гранаты, ешьте хот-доги для здоровья и находите контакты, которые помогут уничтожить боссов.

Группа технотеррористов проникла в город-тюрьму (бывший Детройт). Посторонние быстро обучают преступников и снабжают их оружием для создания армии. Каждую зону безопасности контролирует назначенный техно-террористический надзиратель. О лидере технотеррористов и их мотивах известно немногое, но с тех пор группа находится у власти. В роли бывшего полицейского Хэла Брюзера выполните просьбу шефа совершить набег на зоны безопасности города-тюрьмы и положить конец господству технотеррористов.

Консольные порты Nintendo Switch, Xbox One/X/S и PlayStation 4/5 выйдут в конце сентября или начале октября.