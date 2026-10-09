Prison Of Husks отправит игроков в рушащийся нарисованный загробный мир - релиз Soulslike состоится в январе 2027 года

Soulslike-экшен Prison Of Husks выйдет на PC и PlayStation 5 27 января 2027 года. Об этом объявили разработчица Glass Head Dolls и издатели WINGS и Glass Head Dolls. Обновлённая демоверсия уже доступна в Steam: в ней можно пройти первый уровень и сразиться с одним из боссов, а также оценить улучшения боевой системы, графики, противников и обучающих элементов.

Действие игры разворачивается в Лизиане — живописном загробном мире, созданном художником с чистым сердцем. Главная героиня пробуждается здесь в новом воплощении, но вместо обещанного рая обнаруживает призрачные пейзажи, которые постепенно разрушаются. Ей предстоит выяснить, что случилось с художником, и найти возлюбленную, от которой зависит её судьба.

Боевая система сочетает привычные для жанра уклонения и точное отражение атак с необычными механиками. Игрокам предстоит сражаться с куклами и чудовищами из разлагающегося пигмента, повышать адреналин ради увеличения урона и подбирать снаряжение под особенности противников. В арсенале найдутся клинки, огнестрельное оружие и магия, а каждый босс потребует отдельного подхода.

Авторы также делают ставку на исследование компактного, но запутанного мира с переплетёнными маршрутами и скрытыми секретами. Вдохновением послужили ранние игры серии Souls, уделявшие особое внимание взаимосвязанному устройству локаций.

Prison Of Husks начиналась как самостоятельный проект британско-индонезийской разработчицы Тэмми Морли и привлекла внимание игроков ещё на itch.io. После этого разработка получила финансирование от WINGS. Полная версия будет поддерживать 11 языков, включая русский.