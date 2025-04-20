Варим, торгуем, выживаем, чистим туалеты: в следующем месяце пройдёт плейтест Prison Survival

Студия Baked Games и издатель PlayWay S.A. объявили, что в следующем месяце начнётся тестирование их новой игры Prison Survival, которая является продолжение тюремного симулятора Prison Simulator, но теперь вы не надзиратель, а сами загремели на нары.

В Prison Survival вам придётся выживать среди уголовников. Можно будет заниматься всем, что полагается уважающему себя заключённому: варить наркоту, толкать запрещёнку, торговать с охраной и другими зэками. При этом разработчики не забыли и про обязательную тюремную рутину — придётся работать в мастерской, сортировать посылки, дежурить на кухне и, куда же без этого, чистить туалеты.

В свободное от основных занятий время вы сможете пообщаться с сокамерниками, завести полезные знакомства или нажить врагов. А ещё — примкнуть к бандам или создать свою собственную. Ну а к концу игры, судя по описанию, можно будет дорасти до настоящего «Короля Тюрьмы»: организовывать побеги, подкупать надзирателей, устраивать бунты и держать в страхе всех остальных заключённых.