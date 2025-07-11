Разработка Private Military Manager свёрнута, игрокам предлагают рефанды

Студия 5minlab Corp. сообщила о коммерческом провале своей стратегии об управлении ЧВК Private Military Manager: Tactical Auto Battler. У студии оказалось недостаточно средств от продаж, чтобы поддерживать рабочую команду и продолжать выпускать обновления – поэтому разработка была приостановлена.

Private Military Manager вышла в ранний доступ с обещанием постоянных обновлений и доведения игры до финального состояния, но этого не удалось достичь – студия признаёт свою ошибку.

5minlab Corp. заключила особое соглашение со Steam, которое позволит всем желающим получить рефанд вне зависимости от количества наигранных часов. Возможность такого возврата средств откроется в этом месяце.

Private Military Manager совмещает в себе менеджмент ЧВК в вымышленной южноамериканской стране Кордии в 1990-е и сражения в стиле автобатлера в реальном времени. Задача игрока – выполнение контрактов от различных клиентов.

Несмотря на коммерческий провал, игра была хорошо принята игроками и имеет положительные отзывы.