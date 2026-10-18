Private Psychic приглашает расследовать паранормальные дела и поддержать разработку

Начать взрослую жизнь непросто, особенно когда вместо обычной работы ты решаешь открыть собственное агентство по расследованию сверхъестественных происшествий. Именно с такой задачей столкнется главная героиня Private Psychic — сюжетной детективной игры от студии Pazazz!, получившей новый трейлер в честь запуска кампании на Kickstarter.

Игрокам предстоит познакомиться с Мейпл — девушкой, которая пытается построить собственный бизнес, специализирующийся на паранормальных расследованиях. Впереди ее ждут необычные клиенты, загадочные происшествия и непростые решения, от которых будет зависеть развитие ее детективной карьеры.

Однако Private Psychic расскажет не только о сверхъестественных тайнах, но и о трудностях взрослой жизни. Мейпл придется совмещать расследования с повседневными заботами, постепенно разбираясь не только в чужих проблемах, но и в собственных жизненных обстоятельствах.

Представленный трейлер знакомит с атмосферой игры и ее главной героиней. Разработчики делают ставку на сюжет, персонажей и необычное сочетание мистического детектива с историей о поиске своего места в мире.

Private Psychic разрабатывается для PC и появится в Steam. Точная дата релиза пока не объявлена. Сейчас авторы собирают средства на разработку проекта через Kickstarter.