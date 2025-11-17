Состоялся релиз симулятора Pro Basketball Manager 2026

Студия Umix Studios выпустила новую часть своей серии спортивных симуляторов — Pro Basketball Manager 2026. Игра уже доступна для приобретения в Steam, где разработчики предлагают ознакомительную скидку в честь запуска.

Ключевым нововведением этого года стало появление полностью лицензированной Баскетбольной Лиги чемпионов (BCL), что позволяет игрокам управлять официальными командами и составами одного из главных континентальных соревнований. Всего в симуляторе представлено более 2000 профессиональных команд из 90 национальных лиг, включая 17 женских.

Разработчики сообщают о значительных технических улучшениях. Игра получила полностью переработанный 3D движок с обновленными текстурами, моделями персонажей и анимациями. Был переделан пользовательский интерфейс для более быстрой и плавной навигации. Как утверждают создатели, загрузка больших таблиц и списков теперь происходит значительно быстрее.

В геймплейной части были углублены механики командной химии и морального духа. Теперь на взаимоотношения в коллективе и на площадке влияют лидеры, авторитетные игроки и общая сыгранность состава. Важные управленческие решения, такие как трансферы или увольнения, теперь требуют согласования с игроками, что добавляет новый слой во взаимодействие с командой.

Кроме того, в игре появился расширенный редактор данных с полной интеграцией Мастерской Steam, что позволяет сообществу создавать и делиться собственным контентом.