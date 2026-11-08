Хакер AOBA взломал Denuvo в обновлённой версии PES 2017 спустя десять лет после релиза CPY

Неизвестный ранее хакер под псевдонимом AOBA объявил о взломе антипиратской защиты Denuvo в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer 2017 от Konami. Речь идёт о версии 1.04.01, которая значительно новее сборки, взломанной группой CPY ещё в октябре 2016 года.

Автор утверждает, что сумел справиться с защитой всего за три дня. При этом AOBA назвал работу своим первым и, вероятно, последним релизом, дав понять, что не планирует продолжать подобную деятельность.

Стоит отметить, что Pro Evolution Soccer 2017 уже подвергалась взлому. 27 октября 2016 года группа CPY обошла Denuvo в версии 1.01.00, однако последующие обновления игры оставались недоступными в рамках того релиза. Таким образом, предполагаемое достижение AOBA связано не с первым взломом футбольного симулятора, а с обходом защиты более поздней сборки, выпущенной уже после работы CPY.

В сопроводительном сообщении хакер также выразил недовольство Konami, обвинив компанию в ограничении возможностей моддеров исследовать файлы eFootball. Кроме того, AOBA раскритиковал отсутствие ожидаемого им режима Coach Mode, заявив, что устал ждать его появления.