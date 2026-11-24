Не так давно в цифровом магазине Steam состоялся релиз необычного симулятора магазина в киберпанке Probably Stolen. Проект мгновенно покорил сердца игроков и привлёк внимание недобросовестных авторов, которые занимаются ленивым копированием хайповых релизов для получения быстрой выручки. Глава издательства TinyBuild Алекс Ничипорчик на примере Probably Stolen поделился успешной стратегией защиты от подобного нейросетевого скама.

По словам руководителя, индустрия сталкивается с новой угрозой: появление продвинутых инструментов обратной разработки и генеративных нейросетей позволяет недобросовестным разработчикам молниеносно копировать механики еще не вышедших игр прямо из демоверсий и геймплейных роликов. В такой ситуации классическое правило «анонсировать игру за пару лет до релиза ради сбора вишлистов» становится опасным.

Главным оружием против плагиата Ничипорчик назвал максимальное сокращение интервала между анонсом и премьерой. Probably Stolen впервые представили публике 3 августа, а релиз состоялся уже 28 октября — окно составило менее трех месяцев. У создателей ИИ-поделок попросту не осталось времени скопировать даже сам концепт до выхода оригинала. Вместе с этим такая короткая дистанция не позволила проекту «запылиться» в списках желаемого, обеспечив максимальный интерес аудитории на старте.

Кроме того, издатель призвал коллег по цеху не паниковать из-за засилья нейросетевых подделок:

Есть причина, по которой весь низкосортный ИИ-мусор ощущается одинаково: искусственный интеллект лишь масштабирует ваши навыки, а ноль, умноженный на тысячу, все равно остается нулем. Разработчикам не стоит бояться — им просто нужно делать игры, которые тяжело скопировать. Уникальный "геймфил" и выверенный базовый цикл геймплея сымитировать невозможно, даже если за дело возьмется целая студия на аутсорсе.

По мнению Ничипорчика, именно фокус на глубоких механиках, проработанных деталях и коротких сроках выхода к аудитории позволяет современным инди-проектам безопасно добиваться статуса мировых бестселлеров.