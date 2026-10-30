Космический ломбард покорил Steam: Probably Stolen получила 96% положительных отзывов и привлекла более 112 000 игроков

Дебютный проект студии Questing Goose оказался гораздо успешнее, чем можно было ожидать от небольшой независимой команды. Вышедшая 28 октября Probably Stolen — Cyberpunk Shopkeeper Sim уже привлекла более 112 тысяч пользователей одновременно и получила 97% положительных отзывов в Steam.

Игра представляет собой необычный симулятор ломбарда на космической станции, оформленный в эстетике киберпанка. Игрокам предстоит заниматься торговлей и управлять собственным заведением в футуристическом мире. Пока проект доступен только на ПК, но это не мешает ему конкурировать по выручке с крупными релизами: в рейтинге бестселлеров Steam Probably Stolen поднялась на третье место, уступив лишь двум высокобюджетным играм, включая Modern Warfare 4.

Масштаб успеха заметен и по продажам. Разработчики сообщили, что всего за несколько часов после выхода реализовали более 200 тысяч копий. Команда поблагодарила игроков, которые поддерживали проект ещё со времён закрытых тестирований и демоверсии, а также помогали улучшать его своими отзывами.

Сообщество уже начало создавать модификации: в Steam Workshop появились первые несколько десятков работ. Для небольшой студии такой старт — серьёзное достижение, а активность игроков показывает, что необычная идея космического ломбарда нашла свою аудиторию.