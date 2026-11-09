Probably Stolen достигла миллиона игроков - разработчики раскрыли дорожную карту будущих обновлений

Разработчики Probably Stolen сообщили, что аудитория игры достигла миллиона владельцев лавок на станции. В честь этого команда выпустила специальный ролик с благодарностью игрокам и представила дорожную карту развития проекта на ближайшие шесть месяцев.
После выхода версии 1.0 авторы не собираются прекращать работу над игрой. Впереди запланировано несколько бесплатных контентных обновлений, однако опубликованная дорожная карта отражает лишь часть будущих нововведений. Разработчики отдельно подчеркнули, что январский и апрельский апдейты получат дополнительное содержание, а между крупными релизами продолжат выходить небольшие обновления и исправления.
Ноябрь команда решила посвятить устранению ошибок и улучшению игрового процесса. Сейчас разработчики изучают отзывы пользователей, сообщения о багах и предложения сообщества, чтобы определить приоритеты дальнейшей работы.
Представленный план охватывает только ближайшие полгода. Авторы намерены поддерживать Probably Stolen и после этого периода, а подробностями об обновлениях на оставшуюся часть 2027 года поделятся позднее. Все дополнения, перечисленные в дорожной карте, будут бесплатными.
Хз почему она так хайпанула. Чуть посмотрел, поторговал и вернул деньги.
На самом деле игрушка классная, но глубина механик такая себе. Я как бы купил, с удовольствием поиграл, но когда начинаешь вникать, химия кажется очень глубкой, а по факту из костылей состоит. И так в каждом аспекте. Вроде можно собирать пушки, а потом оказывается что каких-то уникальных заказов и квестов на это нет. И вообще хорошие модули выгоднее отдельно продавать.
В общем очень крутой базис для классной игры, но пока она очень быстро себя исчерпывает и заставляет занимать