Probably Stolen получит торговлю органами, экспедиции и уличную еду - авторы раскрыли подробности обновлений

Разработчики Probably Stolen — Cyberpunk Pawnshop Simulator представили более подробный план развития игры на ближайшие месяцы. После отзывов игроков о слишком расплывчатом дорожном плане команда рассказала, какие новые сценарии, механики и виды бизнеса появятся в бесплатных обновлениях. Самые необычные нововведения связаны с торговлей человеческими органами и открытием собственного заведения уличной еды.

Первое крупное обновление ожидается в середине декабря. Оно добавит стартовый сценарий «Старьёвщик» с отдельным перком и новыми предметами. Кроме того, появятся экспедиции: игроки смогут нанимать мусорщиков, подбирать для них снаряжение и отправлять на поиски полезных ресурсов. Разработчики также планируют расширить возможности скупщика краденого. Среди вероятных дополнений — новые товары для оружейника, включая патроны для дробовика, 25-мм гранаты и самодельный пистолет-пулемёт третьего уровня, а также броня.

В конце января, если график не изменится, Probably Stolen получит сценарий «Торговец органами». Игрокам предстоит заниматься скупкой человеческих органов, крови и других биологических материалов, выполнять специальные заказы и постепенно развивать нелегальный бизнес. В дальнейшем появится возможность самостоятельно выращивать органы или производить их с помощью принтера. Отдельная механика будет посвящена обработке крови: её придётся фильтровать и очищать от болезней, а стоимость будет зависеть от группы крови. Для добычи свежих органов можно будет отправлять в экспедиции громил с чёрного рынка. Под новый вид бизнеса также подготовят специальное оборудование.

Апрельское обновление, которое разработчики тоже пока называют предварительным планом, добавит сценарий «Торговец уличной едой». Игроки смогут открыть заведение, приглашать посетителей и готовить блюда разных кухонь мира, включая китайскую. В меню появятся напитки и десерты. Вместе с этим команда намерена расширить системы аквакультуры и гидропоники, чтобы они взаимодействовали с новым направлением бизнеса.

Разработчики отдельно предупреждают, что сроки и содержание обновлений ещё могут измениться. Поэтому указанные даты стоит воспринимать как ориентир, а не окончательное расписание. Тем не менее план показывает, что Probably Stolen намерена развиваться не только за счёт расширения ассортимента товаров: игра получит новые способы заработка, производственные цепочки и целые самостоятельные сценарии прохождения.