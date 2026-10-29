Probably Stolen продалась тиражом 200 тысяч копий всего за шесть часов - симулятор магазина стал хитом Steam

Симулятор Probably Stolen от студии Questing Goose показал впечатляющий старт: спустя примерно шесть часов после релиза продажи игры превысили 200 тысяч копий. Новинка вышла 28 октября в 16:00 по московскому времени и пока доступна только на ПК через Steam. Судя по первым результатам, необычная идея управления магазином на космической станции быстро нашла свою аудиторию.

О достижении разработчики сообщили около 22:00, поблагодарив всех, кто поддержал проект. Отдельно команда отметила игроков, следивших за Probably Stolen ещё во время закрытых тестов. Впрочем, интерес к игре проявился не только в продажах: уже через полтора часа после запуска одновременный онлайн достиг 86 тысяч человек. По словам авторов, это лучший результат для издателя tinyBuild.

Первые отзывы также оказались обнадёживающими. На момент публикации у Probably Stolen было почти 500 пользовательских рецензий в Steam, причём 95% из них — положительные. Игра получила оценку «очень положительно», что дополняет картину успешного старта, хотя о долгосрочном интересе к проекту пока говорить рано.

Ещё один показатель активности сообщества — пользовательские модификации. Разработчики сообщили, что в «Мастерской Steam» уже появилось множество работ игроков. Для симулятора это может стать дополнительным преимуществом: моды способны расширять возможности игры и поддерживать интерес аудитории после первых часов знакомства.

Таким образом, Probably Stolen удалось привлечь заметное внимание практически сразу после выхода. Сочетание необычного сеттинга, высокого стартового онлайна и положительных отзывов создаёт хорошие предпосылки для дальнейшего успеха. Однако теперь разработчикам предстоит удержать аудиторию и подтвердить, что первоначальный всплеск интереса перерастёт в стабильную популярность.