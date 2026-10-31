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Probably Stolen - Cyberpunk Pawnshop Simulator 28.10.2026
Симулятор, Инди, Менеджер, Экономика, От первого лица, Киберпанк
6.6 11 оценок

Probably Stolen продалась тиражом 500 тысяч копий и приблизилась к лидерам Steam

butcher69 butcher69

Неожиданный успех Probably Stolen продолжает набирать обороты. Разработчики симулятора киберпанкового магазина сообщили, что продажи игры достигли 500 тысяч копий. Команда поблагодарила игроков за поддержку и призналась, что сама до сих пор впечатлена темпами роста проекта.

В Steam Probably Stolen удерживает 96% положительных отзывов на основе почти 3000 пользовательских рецензий. Кроме того, игра занимает 12-е место в глобальном чарте самых популярных проектов площадки. Разработчики отдельно отметили, что теперь находятся совсем рядом с крупнейшей киберпанковой игрой в истории, и даже в шутку предложили устроить совместную акцию.

В студии Questing Goose подчеркнули, что успех во многом стал результатом взаимодействия с сообществом. Версия 1.0 получила множество изменений на основе отзывов и опросов, которые пользователи оставляли после знакомства с демоверсией и участия в предварительных тестированиях.

При этом разработчики не собираются останавливаться на достигнутом: они просят игроков продолжать сообщать об ошибках и делиться предложениями по улучшению игры. Для небольшой команды достижение отметки в полмиллиона проданных копий — серьёзный результат, особенно с учётом того, что проект продолжает удерживать высокие оценки в Steam.

ПК 4 Индустрия 2
3
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Олег Дудин

Только 200 тысяч было. Быстро раскупают.

Arthur Morgan RD2

Игра топчик и продажи это подтвердили. И что самое интересное, не нужно обновлять железо, игра идёт даже на "калькуляторе"

KorumJI

Прикольная игруха. Довольно глубокая и проработанная для своего жанра. И ключик на ггсел есть дешевле скидочных.