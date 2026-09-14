Probably Stolen выйдет 28 октября - киберпанковский симулятор магазина заставит зарабатывать на сомнительных товарах

Издатель tinyBuild и студия Questing Goose Studio объявили дату выхода Probably Stolen — мрачного симулятора управления магазином в киберпанковском сеттинге. Игра появится на ПК в Steam 28 октября, а демоверсия уже доступна для всех желающих.

Действие развернётся на антиутопической космической станции, где богатые верхние уровни соседствуют с преступными Нижними уровнями. Игроку предстоит открыть собственный магазин и самостоятельно выбрать специализацию: можно торговать оружием, химикатами, водой, заниматься скупкой краденого или искать другие способы заработать.

Главная особенность Probably Stolen заключается в постоянном выборе между прибылью и безопасностью. Каждый товар связан с определёнными рисками: оружие могут проверять, контрабанда способна привлечь рейды, а для некоторых видов торговли потребуются разрешения и специальное оборудование. При этом придётся оценивать не только товары, но и самих клиентов.

Покупатель может оказаться обычным человеком, сотрудником службы безопасности, революционером или кем-то, кто пытается выяснить, насколько игрок полезен для той или иной фракции. В каждой сделке можно согласиться на обмен, отказаться, сообщить о подозрительном человеке или предпочесть не замечать происходящее.

Экономическая система также не позволит расслабиться: арендная плата постепенно растёт, а серьёзная ошибка, задержание за незаконную деятельность или неудачная покупка способны привести к полной потере бизнеса. Поэтому иногда придётся идти на риск, чтобы выбраться из долгов.

При необходимости торговлю можно дополнить силовыми методами. На станции встречаются опасные существа с искусственным интеллектом, которых разные фракции считают угрозой и предлагают уничтожать на месте. В результате Probably Stolen превращает управление магазином в постоянную попытку найти баланс между прибылью, законом и выживанием.