tinyBuild превратила Deepspace Emporium с 28 игроками в Probably Stolen, тираж которой превысил 500 тысяч копий

Probably Stolen – Cyberpunk Shopkeeper Sim стала неожиданным успехом для издателя tinyBuild и разработчиков Questing Goose Studio. В день релиза, состоявшегося 28 октября, игра разошлась тиражом более 350 000 копий, а пиковое число одновременных пользователей достигло 112 000. Позже этот показатель вырос до 164 471 игрока. В Steam у проекта также 96% положительных отзывов на основе более чем 9 000 обзоров.

Впрочем, нынешняя версия игры заметно отличается от первоначальной задумки. Questing Goose Studio разрабатывала её под названием Deepspace Emporium. Демоверсия проекта в 2025 году привлекла сравнительно мало внимания: максимальное число одновременных игроков остановилось на отметке в 28 человек. Однако концепция настолько понравилась tinyBuild, что издатель предложил студии сотрудничество и совместную переработку игры. Изменения затронули графику и дизайн, а обновлённый проект получил название Probably Stolen – Cyberpunk Shopkeeper Sim. При этом первоначальную Deepspace Emporium по-прежнему можно найти в Steam.

В Probably Stolen игрокам предстоит управлять магазином на космической станции в антиутопическом будущем. Главный герой — бывший сборщик мусора, которому теперь приходится зарабатывать на жизнь и вовремя платить за аренду. Среди покупателей встречаются самые разные персонажи, в том числе торговцы нелегальными товарами, представители бывшей элиты и революционеры. Выбор клиентов и заключаемые сделки влияют на отношения с различными фракциями: сотрудничество с одними группировками может испортить репутацию у других.

Развивать бизнес можно по нескольким направлениям. Игрок вправе специализироваться на торговле оружием, химикатами, водой, крадеными вещами или сельскохозяйственной продукцией либо самостоятельно определять ассортимент. В зависимости от выбранной деятельности понадобятся лицензии и специальные модификации, а проверки правоохранительных органов могут осложнить ведение дел. Среди других механик — оценка подлинности товаров, торг, управление оборудованием и производственными цепочками.

Важную роль в успехе сыграла и демоверсия уже обновлённой игры. Её выпустили в сентябре, за месяц до полноценного релиза. За это время попробовать проект успели более 700 000 человек, а доля положительных отзывов превысила 98%. Таким образом, издательская переработка помогла игре привлечь аудиторию, которой не удалось заинтересовать первоначальную версию. В итоге скромный проект с небольшим числом игроков превратился в один из заметных релизов Steam конца октября.