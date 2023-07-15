В Steam стала доступна демоверсия симулятора рыбалки Professional Fishing 2 ©

Бесплатная демоверсия Professional Fishing 2 стала доступна в Steam, что дает игрокам доступ к локации Forest Lake, которая является частью большой карты, расположенной в Центральной и Восточной Европе. Доступные рыболовные угодья представляют собой большое озеро в лесу. Демо-версия Professional Fishing 2 предлагает некоторые запланированные игровые механики, задания и рыболовное снаряжение, чтобы дать вам представление о том, что будет в полной версии игры. Рыба, которую вы можете найти в озере, включает плотву, европейского окуня, уклейку, карася, леща и щуку.

Демо-версия позволяет получить доступ к однопользовательскому режиму вместе с некоторыми сетевыми функциями (включая информацию о других игроках и их достижениях в рыбалке). Важно отметить, что демо-версия не ограничена по времени.

Professional Fishing 2 выйдет в раннем доступе Steam в сентябре 2023 года с одной очень большой картой, характеристики которой основаны на Центральной и Восточной Европе. Окончательная версия карты будет охватывать около десятка квадратных километров, и на ней будут различные водоемы, в том числе малые и большие озера, различные реки, пруды, старицы и море.