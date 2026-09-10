Professor Layton and the New World of Steam выйдет 10 декабря - игра получит рекордное количество головоломок

Level 5 объявила дату выхода Professor Layton and the New World of Steam. Новая часть знаменитой серии головоломок появится 10 декабря на PC, PlayStation 5, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.

Игроки вновь возьмут на себя роль профессора Хершела Лейтона, которому предстоит объединиться с Люком Тритоном и отправиться в город изобретений Стим-Байсон. Населённый различными механизмами и скрывающий множество тайн город станет местом для нового расследования, а раскрывать его секреты предстоит с помощью головоломок.

В игре можно будет рисовать линии, переключать рычаги, взаимодействовать со сложными механизмами, подбирать комбинации и решать числовые загадки. По словам Level 5, Professor Layton and the New World of Steam станет самой масштабной частью серии по количеству головоломок. Многие из них будут связаны с сюжетом и позволят узнать больше о Стим-Байсоне и его тайнах.

Для особенно сложных задач предусмотрен кооперативный режим — к решению головоломок можно будет подключить друзей или родственников.

Professor Layton and the New World of Steam была анонсирована ещё в феврале 2023 года, и с тех пор Level 5 постепенно раскрывала подробности проекта. Теперь стало известно, что после длительной разработки игра доберётся до игроков 10 декабря сразу на четырёх платформах.