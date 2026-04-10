Professor Layton and the New World of Steam выйдет на PS5 и в Steam

Разработчики из Level-5 подтвердили, что приключенческая головоломка Professor Layton and the New World of Steam появится не только на консолях Nintendo. Игра также выйдет на PlayStation 5 и ПК в Steam. Об этом стало известно во время трансляции Level5 Vision 2026 Craftsmanship.

Ранее проект официально анонсировали для Nintendo Switch и Switch 2, однако поклонники серии надеялись на релиз и на других платформах. Теперь разработчики подтвердили, что игра станет мультиплатформенной.

Во время презентации также раскрыли ряд новых деталей о геймплее. В игре появятся дополнительные функции, включая радар для поиска монет-подсказок, карту мира и обновлённую систему передвижения. Решение головоломок будет напрямую влиять на развитие города, а по мере прохождения игроки встретят новых союзников.

Главной особенностью серии по-прежнему остаются загадки. В новой части их станет больше, чем в любой предыдущей игре о профессоре Лейтоне. За разработку головоломок отвечает команда QuizKnock. Игрокам также будут доступны подсказки, специальные монеты и блокнот для заметок, помогающий разгадывать задачи.

События игры разворачиваются в США, в городе, который развивается благодаря изобретениям и скрывает крупную тайну. По сюжету профессор Лейтон снова объединится с Люком, а также познакомится с рядом новых персонажей.

Катсцены в игре выполнены в полноценном 3D, а на большинстве платформ будет поддерживаться управление мышью. Исключением станет версия для Nintendo Switch.

Отдельное внимание разработчики уделили музыкальной части проекта. Главную тему игры написал известный композитор Джо Хисаиси, а исполнение песни поручили певице Lilas.

Дата выхода Professor Layton and the New World of Steam пока не уточняется. Однако теперь известно, что игру смогут попробовать владельцы Switch, Switch 2, PlayStation 5 и ПК.