Стартовали предзаказы Professor Layton and The New World of Steam на ПК - LEVEL-5 представила актёрский состав

LEVEL-5 объявила о старте цифровых предзаказов «Профессор Лейтон и Новый мир пара» на PlayStation 5 и ПК. В Steam игра стоит $64,99, а релиз состоится 10 декабря. Версии для Switch 2 и оригинальной Switch появятся в продаже позднее. Вместе с этим разработчики раскрыли международный актёрский состав: персонажей озвучат на английском, французском, итальянском, немецком, испанском, японском и корейском языках.

В качестве бонуса за предзаказ игроки получат цифровой сборник Layton Series Soundtrack Selection с 11 музыкальными композициями из предыдущих частей серии. Послушать их можно будет непосредственно в игре через раздел Secret Content.

К Хершелу Лейтону и его помощнику Люку Тритону вернутся знакомые поклонникам персонажи, но в новой истории появится и немало новых героев. В английской версии профессора озвучивает Кристофер Робин Миллер, а Люка — Лани Минелла в американском варианте и Кэт Протано в британском. Японский голос Лейтону вновь подарит Ё Оидзуми, а Люку — Мио Имада. Среди других участников международного состава — Эмбер Ли Коннорс, Ник Олсен, Энди Барнетт и Коити Ямадера. Для главных героев и ряда новых персонажей LEVEL-5 также опубликовала аудиофрагменты, позволяющие оценить работу актёров.

Действие новой части разворачивается в Америке после окончания эпохи Дикого Запада. В центре истории — Стим-Байсон, необычный город, преобразившийся благодаря развитию паровых технологий и ставший центром изобретательства. Когда здесь начинают происходить загадочные события, Лейтон и Люк отправляются на поиски ответов.

За создание головоломок отвечает QuizKnock — команда интеллектуальных развлечений под руководством чемпиона викторин Такуси Идзавы. LEVEL-5 обещает самое большое количество загадок за всю историю серии. Причём решать их предстоит не только ради продвижения по сюжету: головоломки также повлияют на развитие Стим-Байсона. Игроки смогут улучшать городские объекты и наблюдать, как меняется поселение.

Исследование тоже претерпело изменения. В игре появится быстрое перемещение, а специальный робот Coindar поможет обнаруживать спрятанные монеты с подсказками. Кроме того, разработчики обещают ежедневные головоломки: новые задания будут добавлять на протяжении более года после выхода.

Отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение. Заглавную композицию создали при участии композитора Дзё Хисаиси и исполнительницы Lilas, которая написала текст и исполнила песню. Таким образом, LEVEL-5 готовит не просто очередное приключение профессора, а масштабное возвращение серии с обновлённой системой исследования и рекордным количеством головоломок.