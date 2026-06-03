Состоялся релиз тактического стелс-экшена Prohibeast об альтернативном Чикаго 1930-х годов

Разработчик и издатель Super AC выпустил тактическую стелс-игру в реальном времени Prohibeast. Проект стал доступен для покупки на персональных компьютерах в сервисах Steam и Epic Games Store 3 июня 2026 года.

Действие Prohibeast разворачивается в альтернативной версии Чикаго 1930-х годов во времена Сухого закона. Вместо запрета на алкоголь правительство США ввело табу на употребление, продажу и производство мяса. На фоне этого ограничения в городе расцвел черный рынок мясной продукции, контроль над которым захватил знаменитый гангстер Аль Капоне. Игрокам предстоит взять под управление агента Элиота Несса и его команду Неподкупных, чтобы разрушить криминальную империю изнутри. Отличительной особенностью проекта является его антропоморфный мир, в котором все персонажи представлены в виде различных животных.

Команда главных героев состоит из специалистов с уникальными навыками. Лидер группы Элиот Несс, представленный в образе верного пса, обладает сбалансированными характеристиками и использует фрисби для отвлечения внимания. Его ментором выступает массивный африканский слон Мэлоун Клонан, способный выдерживать большой урон и проводить разрушительные атаки. К ним присоединяются снайпер и белоголовый орлан Фрэнк Игэр, французский врач-антилопа Элис Кюри, специализирующаяся на поддержке союзников, и скрытная лисица-фенек Тина Сандерс, выполняющая роль ловкого лазутчика. Каждому члену отряда доступны индивидуальные способности, комбинирование которых необходимо для успешного прохождения миссий.

Игровой процесс делает упор на скрытное проникновение и детальное планирование. Вражеские патрули, состоящие из различных хищников вроде гиен, волков и медведей, обладают развитыми органами чувств. Противники могут обнаружить героев по запаху, услышать шаги или выстрелы, а также заметить подозрительную активность в поле зрения. Для противодействия угрозам в игре реализован тактический режим, который замедляет время и накладывает на экран стилизованный черно-белый фильтр с эффектом старой видеокассеты. В этом режиме пользователи могут детально спланировать и скоординировать одновременные действия нескольких персонажей. Также в распоряжении игроков есть функции ускорения времени и подсветки интерактивных объектов окружения.

В перерывах между операциями Неподкупные возвращаются в штаб-квартиру, расположенную в полицейском участке. Этот хаб служит центральным местом для развития сюжета, декомпрессии и выбора следующих заданий с помощью тактической доски. В участке игроки могут взаимодействовать с элементами окружения, например, использовать граммофон для прослушивания музыкаческих композиций, открытых во время прохождения. Саундтрек к игре был написан композитором Клеманом Лоне и включает в себя 30 оригинальных треков общей продолжительностью около 1 часа 15 минут.

С технической стороны игра предлагает перевод интерфейса и субтитров на 11 языков, включая русский. Озвучка диалогов выполнена только на английском языке, причем для ее создания авторы использовали инструменты синтеза речи на базе искусственного интеллекта. По случаю релиза на площадке Steam в течение 2 недель с момента выхода, до 17 июня 2026 года, на стандартное издание Prohibeast действует скидка в размере 35%, снижающая цену с 1449 до 941 рубля. Также в продаже доступно специальное издание с официальным саундтреком.