IO Interactive раскрыла несколько подробностей о своей игре про Джеймса Бонда

IO Interactive, датская студия, стоящая за серией Hitman, рассказала о своей грядущей игре про Джеймса Бонда под кодовым названием Project 007. В недавнем интервью журналу Edge генеральный директор Хакан Абрак (Hakan Abrak) и креативный директор Кристиан Элвердам (Christian Elverdam) рассказали о видении проекта, намекнув, что основное внимание будет уделено повествованию и шпионажу, а не исключительно экшену.

Согласно интервью, Project 007 будет служить историей происхождения культового шпиона, показывая молодого Бонда, приступающего к выполнению своих ранних заданий. Хотя подробности остаются скудными, разработчики предполагают, что тон игры будет ближе к суровому образу Дэниела Крейга, чем к более легкомысленным интерпретациям Роджера Мура. Это совпадает с предложением, которое IO отправил Eon Productions несколько лет назад.

Мы как бы готовились к созданию фантазии агента на протяжении 20 с лишним лет... Я думал об этом и раньше, но теперь все стало предельно ясно. Мы как бы вернулись в одно и то же место. У нас есть мечта, что мы можем быть не только "студией Hitman".

Отходя от открытой структуры Hitman, Project 007, как ожидается, предложит более заскриптованный опыт, потенциально более близкий к традиционным экшен-приключениям от третьего лица. Однако игра все равно будет черпать вдохновение из опыта IO в создании сложных песочниц. Элвердам упоминает о стремлении создать "живую вселенную" для Бонда, намекая на развивающиеся повествования и элементы реиграбельности.

Абрак и Элвердам также подтвердили свое желание сделать Project 007 первой главой в многоигровой арке, подобно тому, как они поступили с трилогией Hitman. Эти амбиции зависят от успеха первого релиза, но разработчики уверены в своей способности создать свежий и захватывающий взгляд на франшизу о Бонде.

Приобретение IO Interactive лицензии на Джеймса Бонда - это большая сделка, но не такая уж и неожиданная, ведь студия известна в первую очередь своей работой над серией Hitman. Джеймс Бонд, хотя и не является заказным убийцей, но является агентом MI6. Бонду не чуждо убийство ради выполнения своей миссии.