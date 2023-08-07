IO Interactive раскрыли немного подробностей о ходе разработки Project 007 и Project Fantasy ©

Компания IO Interactive дала интервью GameReactor, в котором рассказала кое-что о статусе разработки "007" и о статусе или отсутствии Xbox-эксклюзивности у Project Fantasy, о котором пока нет никаких внятных новостей.

Во время Gamelab Barcelona 2023 программист движка Альваро Фернандес сообщил, что Project 007, разработка новой видеоигры по мотивам знаменитой киносерии, идет полным ходом и уже в данный момент является "очень крутой", ожидая более детального показа. Что касается сюжета, то, судя по всему, он будет повествовать о первом Джеймсе Бонде и о том, как он стал знаменитым секретным агентом, т.е. своего рода история происхождения 007.

Что касается Project Fantasy, или Project Dragon, или нового проекта в стиле фэнтези, о котором ходили слухи как об игре, эксклюзивной для Xbox с 2021 года по настоящее время, то, похоже, этот эксклюзивный статус не является чем-то подтвержденным или, по крайней мере, тем, о чем пока можно говорить.

"Это многопользовательская онлайновая ролевая игра, - подтвердил технический исполнительный продюсер Крис Вега (Cris Vega), - и она, вероятно, как и любая другая игра IO Interactive, выйдет на консолях и ПК, но пока ничего не подтверждено, до релиза еще несколько лет".

Однако, что касается возможной эксклюзивности для Xbox, то здесь вопрос представляется несколько туманным: "Это не наша область", - сказал Фернандес, который на самом деле отвечает за управление движком и разработку. "По правде говоря, это то, что нам пока неясно, поэтому я не думаю, что можно сказать что-то определенное по этому поводу".