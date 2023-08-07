IO Interactive раскрыли немного подробностей о ходе разработки Project 007 и Project Fantasy

Компания IO Interactive дала интервью GameReactor, в котором рассказала кое-что о статусе разработки "007" и о статусе или отсутствии Xbox-эксклюзивности у Project Fantasy, о котором пока нет никаких внятных новостей.
Во время Gamelab Barcelona 2023 программист движка Альваро Фернандес сообщил, что Project 007, разработка новой видеоигры по мотивам знаменитой киносерии, идет полным ходом и уже в данный момент является "очень крутой", ожидая более детального показа. Что касается сюжета, то, судя по всему, он будет повествовать о первом Джеймсе Бонде и о том, как он стал знаменитым секретным агентом, т.е. своего рода история происхождения 007.
Что касается Project Fantasy, или Project Dragon, или нового проекта в стиле фэнтези, о котором ходили слухи как об игре, эксклюзивной для Xbox с 2021 года по настоящее время, то, похоже, этот эксклюзивный статус не является чем-то подтвержденным или, по крайней мере, тем, о чем пока можно говорить.
"Это многопользовательская онлайновая ролевая игра, - подтвердил технический исполнительный продюсер Крис Вега (Cris Vega), - и она, вероятно, как и любая другая игра IO Interactive, выйдет на консолях и ПК, но пока ничего не подтверждено, до релиза еще несколько лет".
Однако, что касается возможной эксклюзивности для Xbox, то здесь вопрос представляется несколько туманным: "Это не наша область", - сказал Фернандес, который на самом деле отвечает за управление движком и разработку. "По правде говоря, это то, что нам пока неясно, поэтому я не думаю, что можно сказать что-то определенное по этому поводу".
Интересно с кого внешность возьмут. Кто бы что не говорил а, а внешность Бонда важна. Только не надо шутить про голубые склонности или что-то подобное. Если бы поменяли внешность 47 то шумиха была би нехилая
P.S. Старпёры и фанатики Коннери любого засрут.
свою новую внешность придумают да и всё
Хитмана взять, только на штрих-коде цифры поменять, чтобы в конце было 007 вместо 47.
Ja. Интересно. Будем посмотреть.