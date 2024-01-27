Похоже что в новой игре про Джеймса Бонда будет вид и от первого и от третьего лица

Вчера стало известно о том, что студия IO Interactive объявила о масштабном наборе сотрудников для своего следующего проекта - Project 007, посвященному Джеймсу Бонду.

Сегодня пользователи обнаружили интересную находку: в вакансии на должность ведущего дизайнера уровней для Project 007 указано то, что соискатель будет работать с играми от первого или третьего лица.

Пользователи предположили, что возможно речь о неком подобии Deus Ex/MGS, когда часть действий будет от третьего лица, а часть - от первого. Некоторые предполагают, что разработчики и вовсе представят обе перспективы в полноценном виде, а игрок сам сможет выбрать для прохождения ту, которая для него предпочтительнее, по аналогии с GTA 5/RDR 2. Похоже что IO Interactive не собираются делать банальный клон Хитмана и хотят привнести в свою будущую игру нечто новое.