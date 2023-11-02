Project 007 станет "настоящей шпионской фантастикой"

Генеральный директор IO Interactive Хакан Абран дал интервью журналу Edge и рассказал подробнее о «Проекте 007» — игризации студии нового приключения Джеймса Бонда. По словам Абрана, до трейлера и даты релиза еще далеко, но есть несколько деталей, которые уже согласованы для развития работы.
В статье, опубликованной в выпуске 391, говорится, что интерпретация персонажа командой ближе к тому, что было видно в игре Дэниела Крейга, чем к интерпретации Роджера Мура. Более того, они отмечают, что это будет более контролируемый опыт, чем свободное исследование, представленное в Hitman.
Абран также сообщил, что Проект 007 создаёт эту адаптацию под идеей «настоящей шпионской фантастики». Это может означать, что мы увидим различные гаджеты, используемые во франшизе, или даже использование новых для достижения своей цели. Журнал утверждает, что он будет отличаться от кровавого пути, пройденного, например, Агентом 47.
Несмотря на сравнение своего главного героя с версией Джеймса Бонда Дэниела Крейга, студия ранее подтвердила, что будет стремиться отойти как можно дальше от того, что можно увидеть в фильмах, создав собственную интерпретацию персонажа, продолжая при этом отдавать дань уважения всей кинофраншизе.
Видали мы игры по фильмам, получалось мягко говоря не очень.
Тут скорее игра по мотивам будет. Общие узнаваемые моменты франшизы выдернут, а сюжет свой напишут, персонажей чутка изменят и т.д. Тоже самое как с бэтменом в аркамверсе или пауком от сони. Тупо берут персонажа и сеттинг и грамотно это реализуют. По крайней мере хочется верить, что выйдет что-то путное.
Главное чтоб белый мужик, аля британец, обязательно гетеро и умеющий шутить, как Джеймс Бонд. И тогда - всё будет прекрасно.
А может и двухсот килограммовая лесбонегритянка с розовыми волосами в хипстерских шмотках...Таков путь.
Ну, тогда просто проигнорю. Но вообще я видел и негров, которые возмущались, почему это Джеймс Бонд не коренной британец-джентельмен с гетеро-ориентацией? То есть - им самим настолько зашёл оригинал Джеймса Бонда, что некоторые высказывают возмущение по поводу смела пола, ориентации, внешки и характера.
Увидел заголовок - сразу подумал что будет проходняк. Но прочитав что от разрабов Хитмана, появилась уверенность в том, что будет как-минимум неплохо.
Прикрутив к условным Контрактам/Кровавым Деньгам/Переизданиям социальщину, и добавив к стрелковому арсеналу тонну шпионских устройств - можно бюджетно сделать игру хоть про Джеймса Бонда, хоть про Сэма Фишера.