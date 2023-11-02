Project 007 станет "настоящей шпионской фантастикой"

Генеральный директор IO Interactive Хакан Абран дал интервью журналу Edge и рассказал подробнее о «Проекте 007» — игризации студии нового приключения Джеймса Бонда. По словам Абрана, до трейлера и даты релиза еще далеко, но есть несколько деталей, которые уже согласованы для развития работы.

В статье, опубликованной в выпуске 391, говорится, что интерпретация персонажа командой ближе к тому, что было видно в игре Дэниела Крейга, чем к интерпретации Роджера Мура. Более того, они отмечают, что это будет более контролируемый опыт, чем свободное исследование, представленное в Hitman.

Абран также сообщил, что Проект 007 создаёт эту адаптацию под идеей «настоящей шпионской фантастики». Это может означать, что мы увидим различные гаджеты, используемые во франшизе, или даже использование новых для достижения своей цели. Журнал утверждает, что он будет отличаться от кровавого пути, пройденного, например, Агентом 47.

Несмотря на сравнение своего главного героя с версией Джеймса Бонда Дэниела Крейга, студия ранее подтвердила, что будет стремиться отойти как можно дальше от того, что можно увидеть в фильмах, создав собственную интерпретацию персонажа, продолжая при этом отдавать дань уважения всей кинофраншизе.