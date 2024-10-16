Руководитель IO Interactive Хакан Абрак надеется, что Project 007 станет началом трилогии

Хакан Абрак раскрыл новые детали о Project 007 — загадочном проекте от разработчиков серии Hitman, который станет «историей о происхождении Джеймса Бонда». По словам Абрака, производство идет «на удивление хорошо», и студия вскоре поделится свежей информацией.



Абрак также сообщил, что Project 007 полностью разрабатывается, издаётся и финансируется IO Interactive.

Самое интересное в Project 007, так это то, что нам действительно удалось создать оригинальную историю. Так что это не геймификация фильма. Это только начало и я надеюсь у нас получится превратить это в трилогию., — рассказал Абрак

Игра была анонсирована в 2020 году, но даты релиза пока ещё нет.