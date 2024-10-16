Руководитель IO Interactive Хакан Абрак надеется, что Project 007 станет началом трилогии

Хакан Абрак раскрыл новые детали о Project 007 — загадочном проекте от разработчиков серии Hitman, который станет «историей о происхождении Джеймса Бонда». По словам Абрака, производство идет «на удивление хорошо», и студия вскоре поделится свежей информацией.
Абрак также сообщил, что Project 007 полностью разрабатывается, издаётся и финансируется IO Interactive.
Самое интересное в Project 007, так это то, что нам действительно удалось создать оригинальную историю. Так что это не геймификация фильма. Это только начало и я надеюсь у нас получится превратить это в трилогию., — рассказал Абрак
Игра была анонсирована в 2020 году, но даты релиза пока ещё нет.
Сколько лет они его уже лепят и хоть бы один скриншот показали из геймплея игры.
Главное что бы они не застряли в механике 47 агента, бонд все же немного другое, но надежды есть
Мы тоже надеемся на отличную игру!)))
Надеюсь, игра будет про черную 007 из последнего фильма. Мир сразу станет ярче (от горящих пердаков).
Мы тоже надеемся.
А ГЕЙМПЛЕЙ ГДЕ?