Руководитель новой игры про Джеймса Бонда похвастался "отличным" прогрессом в её разработке

Студия IO Interactive, прежде всего известная по стелс-серии Hitman, временно попрощалась со своим знаменитым детищем и уже какое-то время работает над новой игрой про Джеймса Бонда. Официально этот проект под кодовым названием Project 007 был анонсирован еще в 2020 году. За четыре года активной разработки подробностей об игре практически нет, однако руководитель студии сегодня похвастался отличными результатами.
Главный директор игры Вероник Лалье в разговоре с журналистами из GamesRadar отметила, что сейчас очень довольна прогрессом и темпом разработки Project 007. По её словам, команде разработчиков первое время было сложно приспособиться к созданию совершенно другой игры, не связанной с франшизой Hitman. Из-за этого были определенные трудности, но сейчас разработчикам удалось преодолеть их, и теперь производство игры про Джеймса Бонда идет "органично".
Это будет очень крутой, очень потрясающий проект. Я в восторге от него.
— сказала Лалье.
Других подробностей о проекте пока в студии IO Interactive озвучить не готовы. Однако Лалье в том же интервью намекнула, что ждать "грандиозных" новостей осталось недолго. Вполне может быть, что игру покажут уже на Gamescom 2024 в августе.
Мне игра хитман очень нравится, так что без сомнений 007 будет крутой от этих разработчиков, тем более это игра стелс!
ага, понятно, как только начинают до выхода игры руководители проекта нахваливать свою игу, используя слова потрясающий, революционный, удивит игроков, инновационный, мы в восторге от проекта, наша команда восхищена работай над и т.д. и т.п. значит нас ждет жидкий обосрамс, с посредственным геймплеем, херовой оптимизацией и бонусом повестка и донат
Всё перечислил, ничего не пропустил?
да есть, почитал ее интервью где она сказала "working on a James Bond game feels "organic": "It's so close to our DNA that it just feels seamless" работать над проектом это так органично: оно так близко к нашему ДНК что чувствуется с нами единым. Ну как тебе такие эпитеты, у чувихи игра в ДНК