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Project 007 2025 г.
Шутер, От третьего лица
7.6 74 оценки

Руководитель новой игры про Джеймса Бонда похвастался "отличным" прогрессом в её разработке

Gutsz
Новости

Студия IO Interactive, прежде всего известная по стелс-серии Hitman, временно попрощалась со своим знаменитым детищем и уже какое-то время работает над новой игрой про Джеймса Бонда. Официально этот проект под кодовым названием Project 007 был анонсирован еще в 2020 году. За четыре года активной разработки подробностей об игре практически нет, однако руководитель студии сегодня похвастался отличными результатами.

Главный директор игры Вероник Лалье в разговоре с журналистами из GamesRadar отметила, что сейчас очень довольна прогрессом и темпом разработки Project 007. По её словам, команде разработчиков первое время было сложно приспособиться к созданию совершенно другой игры, не связанной с франшизой Hitman. Из-за этого были определенные трудности, но сейчас разработчикам удалось преодолеть их, и теперь производство игры про Джеймса Бонда идет "органично".

Это будет очень крутой, очень потрясающий проект. Я в восторге от него.

— сказала Лалье.

Других подробностей о проекте пока в студии IO Interactive озвучить не готовы. Однако Лалье в том же интервью намекнула, что ждать "грандиозных" новостей осталось недолго. Вполне может быть, что игру покажут уже на Gamescom 2024 в августе.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
HITMAN 5

Мне игра хитман очень нравится, так что без сомнений 007 будет крутой от этих разработчиков, тем более это игра стелс!

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r23dom

ага, понятно, как только начинают до выхода игры руководители проекта нахваливать свою игу, используя слова потрясающий, революционный, удивит игроков, инновационный, мы в восторге от проекта, наша команда восхищена работай над и т.д. и т.п. значит нас ждет жидкий обосрамс, с посредственным геймплеем, херовой оптимизацией и бонусом повестка и донат

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Stinger_Max

Всё перечислил, ничего не пропустил?

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r23dom Stinger_Max

да есть, почитал ее интервью где она сказала "working on a James Bond game feels "organic": "It's so close to our DNA that it just feels seamless" работать над проектом это так органично: оно так близко к нашему ДНК что чувствуется с нами единым. Ну как тебе такие эпитеты, у чувихи игра в ДНК

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