Руководитель новой игры про Джеймса Бонда похвастался "отличным" прогрессом в её разработке

Студия IO Interactive, прежде всего известная по стелс-серии Hitman, временно попрощалась со своим знаменитым детищем и уже какое-то время работает над новой игрой про Джеймса Бонда. Официально этот проект под кодовым названием Project 007 был анонсирован еще в 2020 году. За четыре года активной разработки подробностей об игре практически нет, однако руководитель студии сегодня похвастался отличными результатами.

Главный директор игры Вероник Лалье в разговоре с журналистами из GamesRadar отметила, что сейчас очень довольна прогрессом и темпом разработки Project 007. По её словам, команде разработчиков первое время было сложно приспособиться к созданию совершенно другой игры, не связанной с франшизой Hitman. Из-за этого были определенные трудности, но сейчас разработчикам удалось преодолеть их, и теперь производство игры про Джеймса Бонда идет "органично".

Это будет очень крутой, очень потрясающий проект. Я в восторге от него.

— сказала Лалье.

Других подробностей о проекте пока в студии IO Interactive озвучить не готовы. Однако Лалье в том же интервью намекнула, что ждать "грандиозных" новостей осталось недолго. Вполне может быть, что игру покажут уже на Gamescom 2024 в августе.