Анимешная экшн-RPG про путешествие во времени Project 2/3 получила трейлер

Китайская студия Diversity Game Studio представила трейлер экшн-RPG под кодовым названием Project 2/3. Игра предлагает игрокам возможность путешествовать во времени и пространстве, исследовать яркие локации и управлять анимешными персонажами.



В трейлере видно, что игроки будут перемещаться между 2D и 3D пространствами, исследовать разные эпохи и выполнять задания, связанные с разбором причин хаоса в игровом мире. Они столкнутся с сильными противниками и сразятся с боссами. Хотя команда разработчиков не готова предоставить подробности о проекте, ожидается, что он будет иметь открытый мир.



На данный момент нет информации о дате релиза, доступных платформах и финальном названии игры Project 2/3.