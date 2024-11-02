Китайская студия Diversity Game Studio представила трейлер экшн-RPG под кодовым названием Project 2/3. Игра предлагает игрокам возможность путешествовать во времени и пространстве, исследовать яркие локации и управлять анимешными персонажами.
В трейлере видно, что игроки будут перемещаться между 2D и 3D пространствами, исследовать разные эпохи и выполнять задания, связанные с разбором причин хаоса в игровом мире. Они столкнутся с сильными противниками и сразятся с боссами. Хотя команда разработчиков не готова предоставить подробности о проекте, ожидается, что он будет иметь открытый мир.
На данный момент нет информации о дате релиза, доступных платформах и финальном названии игры Project 2/3.
Анимешная экшн-RPG про путешествие во времени Project 2/3 получила трейлер
Китайская студия Diversity Game Studio представила трейлер экшн-RPG под кодовым названием Project 2/3. Игра предлагает игрокам возможность путешествовать во времени и пространстве, исследовать яркие локации и управлять анимешными персонажами.
Если будет на мобилки, можно скипать
Zenless Zone Zero и Геншин сделали ребёнка
Ну да, ведь до выхода ZZZ никогда не выходило ARPG в нашем мире, нужно вбросить попсу, ведь в связи с ограничением и узким познанием такого гейминга - больше сравнить то не с чем) Тут просто Франкенштейн из : Gravity Rush, Ratchet, Aether Gazer, Punishing, Honkai 3d, Super Mario, Sonic...."Но я увидел вид от третьего лица, мобов и такой - воу это Гашня и ЗЗЗ"
В принципе смотрится любопытно. Жаль только, что походу перед нами снова условно бесплатная игра сервис, а не полноценное одиночное приключение, судя по тому, как игра выглядит в видео. Мне очень хотелось бы игру наподобие Геншина, но чтоб чисто одиночная без всех этих сервис-ивентов. Чтоб просто одна большая игра с законченным сюжетом от начала до конца.
Серьезно?) А так смотрится любопытно, но: Очередная гача дрочильня
А ещё у них так же 2 глаза, 1 нос и 1 рот.
К чему это? Если ты не выкупаешь что такое All-Out Attack, нахрен ты лезешь