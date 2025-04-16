Директор 11 bit Studios раскрыл подробности отменённого фэнтезийного стелс-экшена Project 8

Ещё в конце декабря прошлого года польская студия 11 bit Studios, та самая, что сделала This War of Mine и Frostpunk, объявила о закрытии какого-то таинственного Project 8. Ну так вот, наконец-то стало понятно, что же это была за игра, которую они делали аж с 2018 года и на которую потратили почти 10 миллионов фунтов.

Оказывается, Project 8 — это экшен от третьего лица в ярком фэнтезийном мире. Вот уж точно не то, чего ждёшь от создателей мрачных стратегий с моральными дилеммами. На двухминутном геймплейном видео, которое показал Пшемыслав Маршал редактору Eurogamer, видно стройного мужского персонажа с бледной кожей и длинными тёмными волосами. Его тело наполовину обмотано какими-то магическими бинтами, которые отделяются от руки и служат оружием. Ещё у него была рогатка для отвлечения врагов — прям как в A Plague Tale.

Вся игра больше опиралась на стелс и паркур, чем на прямые стычки. Были там и головоломки со странными парящими обелисками, и лазанье по стенам. Весь этот мир был наполнен гигантскими растениями и необычными существами. При просмотре демки Маршал сам заметил, что игра местами напоминает Prince of Persia, Rime, Hellblade и даже недавнюю South of Midnight.

И за всем этим стояла такая тема: провести игрока через пять стадий горя после потери близкого человека. Но, как оказалось, это была слишком амбициозная задача. «Как заставить людей почувствовать отрицание? Как заставить их пережить торг? И как вообще выглядит принятие?» — задаётся вопросами Маршал. Любопытно, что он даже не знал, что в Rime была та же самая тема — тоже прохождение через стадии горя.

Всё это, видимо, и привело к тому, что проект начал буксовать. Когда им сказали, что нужно добавить ещё год или два к сроку производства, в студии поняли, что пора принимать решение.

Проблемы были и с геймплеем. В игре всё строилось вокруг избегания, но в 11 bit не могли придумать, как сделать это весёлым. До играбельного состояния успели довести только пролог и уровень отрицания после него. А когда в 11 bit посмотрели на рынок, они поняли, что нарративные игры, насыщенные историей, уже не так привлекательны, как раньше. Маршал имеет в виду конкретный тип игр вроде Hellblade и Plague Tale — игры, вызвавшие огромный ажиотаж в первый раз, но не такой большой при выходе сиквелов.

«Я не говорю, что для этих игр нет игроков. Они есть. Но рынок другой», — Пшемыслав Маршал

Всё это происходило на фоне более широких проблем в игровой индустрии и внутренних сложностей в самой 11 bit Studios, включая не самый удачный запуск Frostpunk 2.

«Последние два года было чертовски тяжело. Мы были слишком оптимистичны. Мы совершили столько ошибок. У нас были проблемы с каждым проектом — все они задерживались», — Пшемыслав Маршал

К тому же, не стоит забывать, что после успеха первого Frostpunk в 2018 году студия сильно разрослась — с 90 до примерно 280 человек.

«Это был безумный рост. У нас было много денег от This War of Mine. У нас было много денег от Frostpunk — он продавался как бешеный. У нас была куча денег, и что теперь делать? Ответ — рискнуть», — Пшемыслав Маршал

«Мы подумали, что сможем сделать ещё одну игру в совершенно другом жанре, с немного безумной сложной темой, с новой командой. И если честно, это было слишком оптимистично. Мы много думали об этом, но оглядываясь назад, понимаем — мы почему-то решили, что игры делать просто. А создавать игры непросто. Это очень сложная штука», — Пшемыслав Маршал

В конце концов, решение было принято: либо отменить Project 8, либо «потратить ещё десятки миллионов долларов и сильно провалиться». Проект закрыли, и 11 bit Studios пришлось уволить 18 человек. На этом и закончилась история игры.