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Project 8 игра отменена
Экшен, Стелс, От третьего лица, Фэнтези
6.7 25 оценок

Куда исчезли 50 млн злотых? Инвесторы требуют от 11 bit studios раскрыть причины отмены Project 8

Gruz_ Gruz_

В польской студии 11 bit нарастает кризис доверия, источником которого является отмененный проект Project 8. Проект был отменен после затраченных более 48 млн злотых, и инвесторы до сих пор не знают причин такого решения. Менеджмент компании не дает комментариев по этому вопросу, что стало причиной серьезной напряженности и подачи уведомления в Комиссию по финансовому надзору.

Еще в сентябре 2024 года исполнительный директор компании уверял, что игру не стоит сбрасывать со счетов и что ее разработка идет по графику. При этом, по информации портала Bankier.co.uk, в компании нарастали внутренние проблемы: выгорание команды, токсичная атмосфера и проблемы с управлением. Все это привело к отмене игры без предварительного уведомления инвесторов.

Акционеры на общем собрании в июне 2025 года потребовали предоставить им подробные ответы, но не получили их. Совет директоров запросил вопросы в письменном виде, но не предоставил ответы в установленные сроки. Более того, они отказались назначить независимого аудитора для расследования обстоятельств принятия решения об отмене Project 8.

После фиаско с Project 8 и неутешительного дебюта Frostpunk 2 курс акций 11 bit studios резко упал. Успех The Alters не привел к существенному изменению ситуации на рынке, а отсутствие прозрачности в отношении отмененного проекта продолжает вызывать опасения относительно будущего компании.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
нитгитлистер

ммда попали ребята в жир ногами по самые колени

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WerGC

вы держитесь денег нету

Алекс Рейлор

Ну так и нехер серые схемы мутить, раз так отпихиваются от всех вопросов, значит просрали деньги. Как вон EA недавно отменила тоже игру, потому что разрабы 4 года сосали бабки, сидя на стадии препродакшена.