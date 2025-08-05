Куда исчезли 50 млн злотых? Инвесторы требуют от 11 bit studios раскрыть причины отмены Project 8

В польской студии 11 bit нарастает кризис доверия, источником которого является отмененный проект Project 8. Проект был отменен после затраченных более 48 млн злотых, и инвесторы до сих пор не знают причин такого решения. Менеджмент компании не дает комментариев по этому вопросу, что стало причиной серьезной напряженности и подачи уведомления в Комиссию по финансовому надзору.

Еще в сентябре 2024 года исполнительный директор компании уверял, что игру не стоит сбрасывать со счетов и что ее разработка идет по графику. При этом, по информации портала Bankier.co.uk, в компании нарастали внутренние проблемы: выгорание команды, токсичная атмосфера и проблемы с управлением. Все это привело к отмене игры без предварительного уведомления инвесторов.

Акционеры на общем собрании в июне 2025 года потребовали предоставить им подробные ответы, но не получили их. Совет директоров запросил вопросы в письменном виде, но не предоставил ответы в установленные сроки. Более того, они отказались назначить независимого аудитора для расследования обстоятельств принятия решения об отмене Project 8.

После фиаско с Project 8 и неутешительного дебюта Frostpunk 2 курс акций 11 bit studios резко упал. Успех The Alters не привел к существенному изменению ситуации на рынке, а отсутствие прозрачности в отношении отмененного проекта продолжает вызывать опасения относительно будущего компании.