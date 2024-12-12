Цена акций 11 bit studios сильно упала, в основном из-за опасений по поводу одного из проектов команды

Последние несколько десятков часов оказались не слишком удачными для 11 bit studios. Ее акции сильно упали на фондовом рынке. На момент написания этой статьи акции компании стоят на 66 % дешевле, чем ровно год назад.

На такое положение дел сильно повлияло вчерашнее падение цен. В первый час после открытия биржи цена акций компании упала более чем на 20%, достигнув самого низкого уровня с 2018 г. Причиной такого падения стало сообщение 11 bit studios о том, что компания начала анализ одного из своих проектов в производстве, который определит его будущее. Как говорится в сообщении:

Правление компании 11 bit studios S.A. (далее - "Компания") объявляет о начале углубленного анализа ситуации по одному из своих игровых проектов, что может привести к необходимости списания стоимости незавершенной разработки, балансовая стоимость которой по состоянию на 30 сентября 2024 года составляла 48 432 077,90 злотых.

Студия не уточнила, о какой именно игре идет речь, но аналитики указывают на Project 8, которая находится в производстве уже три года. Изначально планировалось, что она будет представлена в этом году, а выпущена в следующем, но в итоге дебют был перенесен на 2026 год.

Однако, что важно, это не обязательно означает, что проект будет отменен. Например, его могут просто сократить. Однако заявление компании ясно показывает, что производство сталкивается с серьезными проблемами, и это вызвало нервную реакцию среди инвесторов.

Не помогает и то, что в последнее время у 11 bit studios не все гладко: сентябрьский релиз Frostpunk 2 не оправдал ожиданий фондового рынка, что также привело к сильному снижению стоимости акций. Конечно, можно задаться вопросом, насколько реалистичными были эти ожидания, ведь FP2 получила хорошие отзывы и помогла компании получить рекордную прибыль. Однако нельзя отрицать, что ожидания были выше.

Это хорошо видно в Steam, где вчерашний рекорд активности для первого Frostpunk почти в три раза превысил показатель, достигнутый второй частью серии.