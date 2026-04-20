Муравьиный экшен с духом Hollow Knight: Project Ants получил дебютный трейлер

Инди-сцена пополнилась ещё одним амбициозным проектом: студия Ant Team представила Project Ants — стильную 3D-метроидванию с необычным героем и впечатляющей визуальной подачей.

Игрокам предстоит взять под контроль антропоморфную муравьиху, вооружённую саблей, и отправиться исследовать связанный мир, полный секретов и опасностей. Разработчики прямо называют источники вдохновения: исследование локаций отсылает к Hollow Knight, тогда как боевая система заимствует динамику и сложность серии Ninja Gaiden.

Как и в классических метроидваниях, прогресс в Project Ants строится вокруг получения новых способностей, открывающих ранее недоступные зоны. Это формирует нелинейное исследование и поощряет возвращение в уже знакомые области.

Авторы уже показали первый геймплейный тизер, который демонстрирует сражения, передвижение и атмосферу проекта. Несмотря на интерес к игре, точной даты релиза пока нет — по предварительным оценкам, ждать выхода стоит не раньше 2027 года.

На старте Project Ants планируется к выпуску исключительно на ПК.