Авторы популярной королевской битвы PUBG: Battlegrounds анонсировали новый шутер Project ARC в неожиданном жанре

Команда разработчиков из PUBG Studios несколько лет назад представила своё детище под названием PUBG: Battlegrounds, которое навсегда изменило жанр многопользовательских шутеров, создав феномен "королевской битвы". Успех этого проекта до сих пор пытаются повторить многие другие студии, однако сами создатели не собираются останавливаться на достигнутом и активно работают над новым уникальным проектом с загадочным названием Project ARC. Сегодня команда PUBG Studios официально анонсировала игру и показала дебютный трейлер с кадрами раннего игрового процесса.

Трейлер Project ARC доступен для просмотра выше. Судя по ролику, разработчики намерены изменить устоявшийся жанр изометрического шутера. Геймплей игры напоминает проекты вроде Counter-Strike 2, Tom Clancy's Rainbow Six Siege и других сетевых шутеров с командными матчами 5 на 5. Главное отличие Project ARC заключается в изометрическом виде сверху и акценте на тактическое мышление игроков, основанное на понимании дизайна уровней.

В Project ARC игроки делятся на команды по пять человек в каждой. Главная задача одной из сторон — установить дешифратор, в то время как другая команда защищает территории от атакующих. В арсенале у игроков будут автоматы, пистолеты, дробовики, снайперские винтовки, гранатомёты, бомбы и разнообразные специальные гаджеты. При этом игра будет с изометрическим видом и ограниченным полем зрения для игроков, что делает важным не столько умение прицельно стрелять, сколько умение грамотно выстраивать тактику в реальном времени, адаптируясь к узким пространствам.

Project ARC заявлена только для ПК, и игру уже можно добавить в список желаемого в Steam, однако дата выхода пока не сообщается.