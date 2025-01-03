Брендан Грин строит метавселенную Artemis и не боится использовать это "ругательное слово"

Брендан Грин, которого многие знают как создателя PUBG, ещё несколько лет назад взялся за новый необычный проект под названием Artemis. Сам он даже затрудняется назвать это игрой — скорее, это попытка создать огромный виртуальный мир размером с нашу планету, где можно будет исследовать территории и строить целые цивилизации.

В недавнем интервью IGN Грин признался, что хочет создать настоящую метавселенную:

«Мне даже неловко об этом говорить — слово уже успело стать ругательным, но я хочу построить метавселенную, потому что, похоже, больше никто этого не делает», — объяснил он.

По его словам, Artemis станет своего рода «трёхмерным интернетом», где каждый мир будет работать как отдельная веб-страница. Правда, прежде чем взяться за такой амбициозный проект, команда решила проверить свои идеи в деле. Сначала они поработают над игрой Prologue, где протестируют систему генерации миров. Она уже может создавать больше 4 миллиардов разных карт, хотя разработчики признают — действительно интересными получаются только несколько миллионов из них.

Следом идёт безымянный проект, в котором игрокам дадут возможность управлять целыми армиями. Похоже на какую-то глобальную стратегию. Так команда пробует разные технологии: то, как создавать большие миры и как организовать взаимодействие множества игроков.

И напоследок Грин сказал, что в первые годы после запуска в Artemis может быть довольно пусто, но он верит, что со временем пользователи разберутся со всеми возможностями и начнут активно создавать собственные миры.