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Project Artemis TBA
Мультиплеер, Открытый мир, Песочница
6.3 28 оценок

По словам создателя PUBG, его следующий проект Project Artemis - не игра, а целый мир, открытый для всех

butcher69
Новости

Брендан Грин, известный как создатель PUBG, работает над революционным проектом Project Artemis — гигантской песочницей с открытым миром размером с Землю. Однако, по его словам, это не просто видеоигра, а полноценный виртуальный мир, доступный для всех.

В отличие от Light No Fire от Hello Games, использующей процедурную генерацию, Project Artemis строится на технологии машинного обучения. Грин подчеркивает, что его цель — не создать традиционную игру, а предоставить игрокам платформу для генерации собственного контента и опыта.

«Я не делаю игры для людей, я создаю мир, в котором они смогут делать игры сами», — объясняет он. Грин рассматривает Project Artemis как открытую метавселенную, где сообщество определяет развитие проекта. Хотя до релиза может пройти целое десятилетие, амбициозная концепция уже привлекает внимание индустрии.

-6
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
askazanov

Как обычно - главное громко заявить, а там дальше как пойдет))))

9
Пользователь ВКонтакте

Умрем раньше чем все эти революционные игры смогут выйти // Егор Скворцов

1
TRADS80

Нет а что, у ноу мен скай получилось, хотя никто не верил.

0
PolGhost

Да Грин ни один свой проект до ума не довел. Стоит проекту стать более менее играбельным, он покидает разработку (ну или его покидают, подковерных игр не знаю)

0
Axel Denisenko

Нормас, ждём!

*игра выйдет, будет потрясающий успех, а через пару лет Epic снова стырят и скопируют идею =) хахах

-4