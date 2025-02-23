По словам создателя PUBG, его следующий проект Project Artemis - не игра, а целый мир, открытый для всех

Брендан Грин, известный как создатель PUBG, работает над революционным проектом Project Artemis — гигантской песочницей с открытым миром размером с Землю. Однако, по его словам, это не просто видеоигра, а полноценный виртуальный мир, доступный для всех.

В отличие от Light No Fire от Hello Games, использующей процедурную генерацию, Project Artemis строится на технологии машинного обучения. Грин подчеркивает, что его цель — не создать традиционную игру, а предоставить игрокам платформу для генерации собственного контента и опыта.

«Я не делаю игры для людей, я создаю мир, в котором они смогут делать игры сами», — объясняет он. Грин рассматривает Project Artemis как открытую метавселенную, где сообщество определяет развитие проекта. Хотя до релиза может пройти целое десятилетие, амбициозная концепция уже привлекает внимание индустрии.