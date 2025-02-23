По словам создателя PUBG, его следующий проект Project Artemis - не игра, а целый мир, открытый для всех

Брендан Грин, известный как создатель PUBG, работает над революционным проектом Project Artemis — гигантской песочницей с открытым миром размером с Землю. Однако, по его словам, это не просто видеоигра, а полноценный виртуальный мир, доступный для всех.
В отличие от Light No Fire от Hello Games, использующей процедурную генерацию, Project Artemis строится на технологии машинного обучения. Грин подчеркивает, что его цель — не создать традиционную игру, а предоставить игрокам платформу для генерации собственного контента и опыта.
«Я не делаю игры для людей, я создаю мир, в котором они смогут делать игры сами», — объясняет он. Грин рассматривает Project Artemis как открытую метавселенную, где сообщество определяет развитие проекта. Хотя до релиза может пройти целое десятилетие, амбициозная концепция уже привлекает внимание индустрии.
Как обычно - главное громко заявить, а там дальше как пойдет))))
Умрем раньше чем все эти революционные игры смогут выйти // Егор Скворцов
Нет а что, у ноу мен скай получилось, хотя никто не верил.
Да Грин ни один свой проект до ума не довел. Стоит проекту стать более менее играбельным, он покидает разработку (ну или его покидают, подковерных игр не знаю)
Нормас, ждём!
*игра выйдет, будет потрясающий успех, а через пару лет Epic снова стырят и скопируют идею =) хахах