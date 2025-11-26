Студия Splash Damage объявила о новых сокращениях всего через два месяца после смены владельца

Студия Splash Damage, известная по Gears Tactics, Dirty Bomb и Star Wars: Hunters, готовится к новым масштабным сокращениям — всего через два месяца после того, как была продана Tencent группе частных инвесторов.

В официальном заявлении компания сообщила, что начала общестудийное обсуждение предстоящих сокращений, которое может затронуть сотрудников всех уровней. По словам представителей студии, этот шаг был «трудным, но необходимым», чтобы команда могла оставаться гибкой в крайне нестабильных рыночных условиях.

Это уже второй раунд увольнений в 2025 году. Ранее Splash Damage урезала штат после отмены Transformers: Reactivate, объясняя это необходимостью перераспределить ресурсы на другие проекты. Одним из таких проектов был Star Wars: Hunters — мобильная игра вышла в 2024-м, затем получила ранний доступ на ПК в январе 2025 года, но была полностью закрыта 1 октября.

Студия заверяет, что сделает всё возможное, чтобы сохранить часть сотрудников и помочь тем, кто окажется под риском. «Мы понимаем, насколько болезненны такие изменения, и стремимся пройти через этот этап максимально честно и бережно», — говорится в сообщении.

Splash Damage основана в 2001 году и участвовала в создании Gears of War 4–5, Halo: The Master Chief Collection и Doom 3. Сейчас студия занимается игрой с открытым миром под названием Project Astrid, однако свежих новостей о проекте не было уже давно.