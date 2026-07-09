После долгих лет молчания Cygames напомнила о Project Awakening, Lost Order и Garnet Arena - проекты всё ещё живы

Президент Cygames Коити Ватанабе подтвердил, что сразу несколько давно анонсированных проектов компании продолжают активно разрабатываться. В интервью журналу Weekly Famitsu, посвящённому 15-летию студии, руководитель рассказал о текущем состоянии Project Awakening, Lost Order и Garnet Arena: Mages of Magicary, а также дал понять, что Cygames не отказалась от своих самых амбициозных идей, несмотря на многолетнее отсутствие новостей.

Наибольшее внимание традиционно приковано к Project Awakening — ролевому экшену, впервые представленному ещё в 2016 году. После впечатляющего трейлера 2018 года и демонстрации технологий на собственном движке Cyllista проект практически исчез из публичного пространства. Однако Ватанабе заверил, что разработка «неуклонно продвигается», а сама игра уже «начинает обретать очертания».

При этом проект не остался неизменным. По словам главы Cygames, общая концепция сохранилась, однако за годы производства команда неоднократно перерабатывала отдельные элементы и дополняла игру новыми идеями. Иными словами, поклонникам не стоит ожидать полного повторения того, что показывали почти восемь лет назад.

Не менее примечательной выглядит ситуация вокруг Lost Order. Тактическая RPG от создателя Final Fantasy Такаси Токиты была анонсирована одновременно с Project Awakening, но после закрытого бета-тестирования в 2017 году практически исчезла из информационного поля. Теперь Ватанабе заявил, что проект находится на продвинутом этапе производства и вступил в финальную стадию разработки.

По словам президента Cygames, после тестирования игру фактически пересобрали заново: были полностью переработаны модели персонажей и множество других элементов. Журналисты Weekly Famitsu также смогли увидеть новые материалы по игре и отметили, что визуальное качество проекта оказалось неожиданно высоким для мобильной платформы.

Ватанабе подчеркнул, что компания сознательно избегает преждевременных анонсов и предпочитает показывать игры только тогда, когда уверена в их качестве. Именно поэтому столь длительное молчание вовсе не означает прекращение разработки.

Не забыла Cygames и о Garnet Arena: Mages of Magicary, представленной в 2021 году. По словам руководителя компании, работа над игрой продолжается, а сам проект станет одним из крупнейших в истории студии и предложит опыт, заметно отличающийся от остальных её проектов. В рамках интервью журналистам также продемонстрировали новые видеоматериалы по Project Awakening и Garnet Arena, хотя публиковать их пока не стали.

Помимо завершения долгостроев, Cygames уже готовит и совершенно новые игры. Ватанабе рассказал, что наряду с крупными проектами компания активно инвестирует в более компактные разработки с фиксированными бюджетами и сроками производства. Такой подход позволит не только расширить портфель студии, но и дать молодым разработчикам возможность получить опыт создания собственных игр.

Таким образом, спустя почти десятилетие после презентации на мероприятии Cygames NEXT 2016 компания наконец дала понять, что её самые известные долгострои не были забыты. Теперь главный вопрос заключается уже не в том, живы ли Project Awakening и Lost Order, а в том, когда Cygames наконец будет готова показать их широкой аудитории.