Страница Bloomwalker в Steam раскрыла связь с Ni no Kuni и системные требования

На выставке Tokyo Game Show 2026 издательство Netmarble и студия Netmarble Neo опубликовали свежий геймплейный трейлер приключения Bloomwalker и объявили о существенном расширении списка платформ. Проект, ранее анонсированный только для Xbox Series и PC, теперь официально заявлен к выходу на PlayStation 5, Switch 2 и базовой консоли Switch. Кроме того, создатели подтвердили важную деталь сеттинга: события игры разворачиваются непосредственно в сказочной вселенной Ni no Kuni от компании LEVEL-5. Точную дату релиза разработчики пока не раскрывают.

Одновременно с демонстрацией ролика в цифровом магазине Steam запустилась полноценная страница проекта, где подробно описали завязку сюжета и ключевые игровые механики. События переносят игроков в мир Люминоа, чьи святыни оказались поражены разрушительной порчей. Древние защитники природы потеряли рассудок и превратились в чудовищных воплощений скверны, а под угрозой исчезновения оказались духи хигглиди, хорошо знакомые поклонникам ролевой серии Ni no Kuni. Главной целью станет очищение зараженных земель и постепенное восстановление природной гармонии.

Ключевым элементом приключения выступает шагающий дом, выполняющий функцию мобильной исследовательской базы. Строение самостоятельно перемещается по карте между святилищами и останавливается на богатых ресурсами стоянках для изучения окрестностей. По мере путешествия дом развивается вместе с персонажем, меняет свой внешний вид и приобретает новые практические функции. Механический спутник не только обеспечивает перемещение, но и помогает преодолевать препятствия и нейтрализовать заражение на местности.

Входная дверь жилища ведет в изолированное карманное измерение, отведенное под развитие собственного поселения. В этом волшебном пространстве можно возводить постройки, размещать производственные станки и свободно расставлять элементы декора. Постепенно это убежище заселяют дружественные духи и соратники, которые живут там, работают, питаются и превращают карманный мир в оживленный и уютный городок.

Система ремесел в игре плотно завязана на совместной деятельности. Налаживание связей с компаньонами-ремесленниками открывает доступ к новым верстакам и редким чертежам для переработки материалов, которые собирают духи хигглиди. Помимо одиночного режима, авторы подтвердили наличие сетевого кооператива. Страница в Steam также порадовала наличием текстового перевода на русский язык, включающего локализацию субтитров и интерфейса среди 16 поддерживаемых языков, тогда как озвучка записана только на английском и японском.

Отдельным предметом для дискуссий среди компьютерных игроков стали опубликованные системные требования. Несмотря на подчеркнуто сказочный мультяшный стиль, в минимальной конфигурации указаны 16 ГБ оперативной памяти и видеокарты уровня NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6600. В рекомендованных требованиях планка поднимается до внушительных 32 ГБ оперативной памяти в паре с адаптерами уровня NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6750 XT, что выглядит весьма спорно на фоне планов выпустить проект на базовой ревизии устаревшей консоли Switch.